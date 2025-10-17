iPhone Airに関する最新調査（2025年9月）-検討や購入予定は約5割-
メディアやECなどデジタル系新規事業開発及びデジタルマーケティング支援を行う株式会社ストロボ（代表取締役 下山 哲平、以下：当社）は、スマートフォン利用者100人を対象に「iPhone Airに関する意識調査」（2025年9月時点）を実施しましたので、その結果を発表します。
◆2025年9月時点でiPhone Airの購入意向、約5割が検討や購入予定
iPhone Airの購入に関する調査結果では、「購入予定はない」と回答したユーザーが45.0%でした。一方で「検討している」「購入を予定している」と回答したユーザーは52.0%に達し、「すでに購入した」というユーザーは3.0%でした。
【iPhone Airの購入に関する調査結果】
購入予定はない：45.0%
「金額が高すぎる」「薄すぎて壊れやすそう」「今の性能に不満がない」
検討している：41.0%
「軽量で持ちやすい」「そろそろ買い替えたい」「高性能かつ省電力」
購入を予定している：11.0%
「今の機種が古い」「十分な性能と軽量化の両立」
すでに購入した：3.0%
「軽くて持ち運びやすい」「日常使いの快適を重視」「カメラの性能が向上」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331403&id=bodyimage1】
※iPhone Air関する意識調査2025年9月（すごい比較格安SIM）
出典元：iPhone Airに関する最新調査（2025年9月）-52%が検討や購入予定-
https://sugoi-hikaku.com/mobile/iphone-air-news202509/
◆2025年9月時点で、検討・購入予定の方は30代が最も多い結果に
2025年9月時点で、検討・購入予定の年代別の調査結果は、30代が最も多く48.1%。次いで、40代が25.0%という結果でした。
【iPhone Airを検討・購入予定の年代別調査結果】
20代：9.6%
30代：48.1%
40代：25.0%
50代以上：17.3%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331403&id=bodyimage2】
◆2025年9月時点でiPhone Air購入先、キャリア・公式サイト・量販店が横並び
すでに購入した方の購入先は「公式キャリアのショップ」「メーカー直販や公式サイト」、「家電量販店」が同率で33.3%の結果でした。
【iPhone Airの購入先に関する調査結果】
公式キャリアのショップ：33.3%
「サポートプログラムやキャリア独自のキャンペーンで利用」
メーカー直販や公式サイト：33.3%
「公式サイトなら在庫状況が正確で、発売日に確実に入手できる」
家電量販店：33.3%
「契約の面倒な手続きや商品の説明を店員さんに聞ける」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331403&id=bodyimage3】
◆アンケート回答者が保有するスマホは77.5%がiPhone。iPhone Airに対する感度の高さが目立つ。
現在利用しているスマートフォンに関する調査では、「iPhone」が77.5%で最も多く、次いで「オッポ」（3.9%）という結果でした。
【現在利用しているスマートフォンに関する調査結果】
iPhone：77.5%
オッポ：3.9%
Galaxy：2.9%
Google Pixel：2.9%
AQUOS：2.9%
Xperia：2.9%
moto：2.9%
arrows：1.0%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331403&id=bodyimage4】
【調査概要】
調査期間：2025年9月1日～9月30日
調査対象：スマートフォン利用する全国のユーザー100名
調査方法：インターネットアンケート
出典元：iPhone Airに関する最新調査（2025年9月）-52%が検討や購入予定-（すごい比較格安SIM）
