Âè63²óµ»Ç½¸ÞÎØÁ´¹ñÂç²ñ¡Ö²ð¸î¡×¿¦¼ï¤ò¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡ª
¡Ê£±¡Ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¦ÆüÄø
¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó①¡¡10:00 ～10:25
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó②¡¡11:00 ～ 11:25
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó③¡¡13:00 ～ 13:25
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó④¡¡14:00 ～ 14:25
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó⑤¡¡15:00 ～ 15:25
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó⑥¡¡16:00 ～ 16:25
¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó⑦¡¡10:00 ～10:25
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó⑧¡¡11:00 ～ 11:25
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó⑨¡¡13:00 ～ 13:25
¡¡¡¡¡¡¡¦²ñ¾ì
¡¡¡¡¡¡¡¡°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ê°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¥»¥ó¥È¥ì¥¢£µÃúÌÜ£±£°ÈÖ£±¹æ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡Å¸¼¨¥Ûー¥ë D
¡¡¡¡¡¡¡ö¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡https://worldskills.jp/live/ns2025/42.html
¡Ê£²¡ËÆÃÊÌ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ö²ð¸î¤ÎÀ¤³¦¡×
¡¡¡¡¡¡¡¦ÆüÄø
¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:10~12:55
¡¡¡¡¡¡¡¦½Ð±é¼Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡À¾ÅÄ ÈþÊâ »á¡Ê²ð¸î¿¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡´äº´ ¿¿Íª»Ò »á¡Ê¸µÇÐÍ¥/¸½²ð¸î¿¦°÷¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡µÚÀî ¤æ¤ê¤³ »á¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ²ð¸îÊ¡»ã»Î²ñ ²ñÄ¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡µ×Î± Á±Éð »á¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥·¥ë¥Ï゙ー¥µー¥Ò゙¥¹¿¶¶½²ñ ¾ïÌ³Íý»ö¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ËÙ ½á »á¡Ê¥·゙¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È/¸µ NHK ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¦²ñ¾ì
¡¡¡¡¡¡¡¡°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ê°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¥»¥ó¥È¥ì¥¢£µÃúÌÜ£±£°ÈÖ£±¹æ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡Å¸¼¨¥Ûー¥ë B ¾ã³²¼Ô¥ïー¥¯¥Õ¥§¥¢2025 ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æー¥¸
¡¡¡¡¡¡¡öÆÃÊÌ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡https://worldskills.jp/live/ns2025/43.html