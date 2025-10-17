Âè63²óµ»Ç½¸ÞÎØÁ´¹ñÂç²ñ¡Ö²ð¸î¡×¿¦¼ï¤ò¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡Ê£±¡Ë¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó

¡¡¡¡¡¡¡¦ÆüÄø

¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó①¡¡10:00 ～10:25

¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó②¡¡11:00 ～ 11:25

¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó③¡¡13:00 ～ 13:25

¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó④¡¡14:00 ～ 14:25

¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó⑤¡¡15:00 ～ 15:25

¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó⑥¡¡16:00 ～ 16:25

¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó⑦¡¡10:00 ～10:25

¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó⑧¡¡11:00 ～ 11:25

¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó⑨¡¡13:00 ～ 13:25

¡¡¡¡¡¡¡¦²ñ¾ì

¡¡¡¡¡¡¡¡°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ê°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¥»¥ó¥È¥ì¥¢£µÃúÌÜ£±£°ÈÖ£±¹æ¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡Å¸¼¨¥Ûー¥ë D

¡¡¡¡¡¡¡ö¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹

¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤

¡¡¡¡¡¡¡¡https://worldskills.jp/live/ns2025/42.html

¡Ê£²¡ËÆÃÊÌ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ö²ð¸î¤ÎÀ¤³¦¡×

¡¡¡¡¡¡¡¦ÆüÄø

¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:10~12:55

¡¡¡¡¡¡¡¦½Ð±é¼Ô

¡¡¡¡¡¡¡¡À¾ÅÄ ÈþÊâ »á¡Ê²ð¸î¿¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡´äº´ ¿¿Íª»Ò »á¡Ê¸µÇÐÍ¥/¸½²ð¸î¿¦°÷¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡µÚÀî ¤æ¤ê¤³ »á¡Ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ²ð¸îÊ¡»ã»Î²ñ ²ñÄ¹¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡µ×Î± Á±Éð »á¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥·¥ë¥Ï゙ー¥µー¥Ò゙¥¹¿¶¶½²ñ ¾ïÌ³Íý»ö¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡ËÙ ½á »á¡Ê¥·゙¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È/¸µ NHK ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¦²ñ¾ì

¡¡¡¡¡¡¡¡°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ê°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¥»¥ó¥È¥ì¥¢£µÃúÌÜ£±£°ÈÖ£±¹æ¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡Å¸¼¨¥Ûー¥ë B  ¾ã³²¼Ô¥ïー¥¯¥Õ¥§¥¢2025 ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æー¥¸

¡¡¡¡¡¡¡öÆÃÊÌ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹

¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤

¡¡¡¡¡¡¡¡https://worldskills.jp/live/ns2025/43.html