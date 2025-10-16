慶應義塾大学「第67回三田祭」および「三田祭presents Tokyo Tower Fes 2025」 エコキャンドル企画へ ガラス瓶を提供協賛

株式会社関守製作所

株式会社関守製作所 ガラスビンドットコム（本社：東京都江戸川区、代表取締役：関守滋男）は、慶應義塾大学三田祭実行委員会が主催する「第67回三田祭」および「三田祭presents Tokyo Tower Fes 2025」で行われるエコキャンドル企画に対し、環境配慮型のガラス瓶を提供し協賛いたします。

「三田祭presents Tokyo Tower Fes 2025」は2025年10月18日（土）に東京タワーにて開催され、同年11月21日（金）からの「第67回三田祭」とともに、学生主体で行われる社会貢献型イベントです。

弊社が販売するガラス瓶は、環境にやさしい素材であることから、本企画の趣旨に深く賛同し、協賛を決定いたしました。

これを通じて、学生たちの創意工夫による環境活動を支援するとともに、ガラス素材の魅力と循環型社会への貢献を広く発信してまいります。

ガラスビンドットコムについて

家庭用から業務用まで対応した、ガラス瓶の専門通販サイト。ジャム瓶、ドリンク瓶、コルク瓶、調味料用など約数百種以上のラインナップを誇り、食品衛生法適合の高品質で全国に提供中。個人のハンドメイド需要から飲食店・メーカーまで、幅広いユーザーに支持されています。

公式サイト：https://www.garasubin.com/