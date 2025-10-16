《新商品》歯磨きを新しくする。スマートシームレス電動歯ブラシ。 2分でスッキリ！しっかりオーラルケア！毎分38,000回の超音波振動で歯磨きを新革命する。超軽量115g、超小型でどこでも口内ケア

藤山商店

「 Nrich | エンリッチ」が、10月16日(木)よりクラウドファンディング「Makuake マクアケ」にて、新商品「スマートシームレス電動歯ブラシ」を先行販売します。

スマートシームレス電動歯ブラシ Nrich「手磨きだけでは、歯に汚れが残っています、40％以上の汚れは残っています」▶人生100年時代と言われる現代。 80歳で20本以上ある人は、たったの45.6% 約2人に1人以上の人が20本も歯がない状態になっています。▶歯の健康寿命に貢献のできる商品を開発できたら、 一人でも多くの方が幸せな人生を送れます。▶「1年で1,095回、10年で10,950回（1日3食）を自分の歯で食事し続けること」は、 人々にとって大切な幸せのひとつだと考えています。

今回は、歯磨きを新しくします。

Nrich が、あったらいいなを実現。

新発想の「磨き」を新発売します。

- Makuakeプロジェクトページ10月16日(木) 先行予約販売をスタートhttps://www.makuake.com/project/nrich_toothbrush/Smart Seamless Electric Toothbrush ｜ Nrich NR-003

【超高速 音波振動】毎分38,000回で、歯周ポケットの隅々まで綺麗にオーラルケア！

【スマートタッチ＆シームレス】ボタンなし・ストレスなし・汚れなし！スマートデザイン設計！

【6つの洗浄機能モード】モードごとに、新しい磨きを発見できる！2分でスッきり歯磨きライフ！

Smart ＆Seamless Touch Toothbrush | Nrich NR-003

シームレスなデザイン設計で、スマートタッチでモードの切り替えが可能な電動歯ブラシです。

歯ブラシを歯にあてることで、音波振動が開始します。

Smart Seamless Electric Toothbrush ｜ Nrich NR-003

「綺麗がある」スマートなデザインの機能美。シームレスなデザインが綺麗な生活へ。

意匠登録出願中デザイン。

Smart Seamless Electric Toothbrush ｜ Nrich NR-003

【6つの洗浄機能モード】モードごとに、新しい磨きを発見できる！2分でスッきり歯磨きライフ！

自分にあった、歯磨きを選べる。歯磨きを新しくする。

Smart Seamless Electric Toothbrush ｜ Nrich NR-003

超軽量 超小型 超軽量 本体総重量は 115g

外出先へ、出張に、旅行。いつでもどこでもオーラルケアを実現できる、スマートシームレス電動歯ブラシです。

シンプルで軽量、持ち運びもとても便利なNrichエンリッチの新スマートシームレス電動歯ブラシ。

Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/nrich_toothbrush/

▼▼▼クラウドファンディング実施概要▼▼▼

期間：2025年10月16日(木) ～ 2026年2月27日(金)

発送日予定：2026年7月ごろを予定



▼▼▼会社概要 ＆ 問い合わせ先▼▼▼

会社名：藤山商店

email： fujiyamashouten@gmail.com