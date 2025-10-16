OURA HEALTH OY

スマートリング「Oura Ring」を展開するŌURA（本社：フィンランドおよびサンフランシスコ、CEO：Tom Hale）は、Fidelity Management & Research Companyを筆頭に、新規投資家となるICONIQからの多額の出資に加え、Whale RockとAtreidesの出資により、9億ドル超の資金調達を実施したことを発表します。本投資によりŌURAの企業価値は約110億ドルと評価され、世界中の何百万人もの人々がより健康的に、より長く生きることができるよう支援する新たな健康技術の継続的な成長と開発を後押しします。

ŌURAは新たな資金を用いて、AIと製品イノベーションの加速、グローバル流通網の拡大、新たな健康機能の開発への投資を推進し、予防医療のリーディングプラットフォームとしての地位を確固たるものにします。今回の資金調達は、2015年の発売以来Oura Ringの累計販売数が550万個を超え、そのうち過半数が過去1年間の実績であるとする直近の発表に続き、ŌURAの驚異的な成長の勢いを示しています。同社は2024年に5億ドル超の収益を報告し、前年比で収益倍増を達成しています。2025年には収益を再び倍増させる見込みとなり、年間売上高10億ドルを突破するとともに、収益性の向上を継続していきます。

CEO Tom Haleのコメント

この資金調達は、ŌURAの事業の強さと、何百万ものメンバーが日々私たちに信頼を寄せている証です。我々は、単なる製品ではなく、人々が自身の身体を理解し、より良い生活習慣の選択を行い、医療提供者と効果的につながる手助けとなる予防医療に向けた世界的な潮流を築いていることを誇りに思います。現在、当社の技術は消費者、企業、保険会社、臨床医が連携し、予防医療の発展を大規模に推進しています。今回の投資により、イノベーションを加速させ、グローバルな展開を拡大し、ウェアラブル技術が予防医療の前進において達成し得る新たな基準を確立します。

また、同社の継続的な成長の一環として、ŌURAは、2016年よりOura取締役を務めるLateralus Holdingsの創業者であるDavid Shumanを、2019年より同職を務めてきたEurie Kimの後任として、新取締役会議長に任命したことを発表します。

Eurie Kimのコメント

Davidは私が会長を務めた間、素晴らしい取締役パートナーであり、今後も彼と協力し合いながらŌURAがその可能性を最大限に発揮できるよう支援していくことを楽しみにしています。

CEO Tom Haleのコメント

EurieとDavidは、ŌURAの成功に大きく貢献してきました。2019年に取締役会に加わって以来、当社の消費者認知度が急速に高まる中で、Eurieは信頼できるパートナーとして支えてくれました。今後の成長段階においても、取締役会での彼女の継続的な指導を期待しています。Davidは長期戦略、資金調達、人材採用、パートナーシップ、企業開発など多岐にわたり、優れたリーダーシップと判断力でOuraに多大な貢献をしてきました。次の章へ進むにあたり、今後も彼が当社の持続的な成功と成長に重要な役割を果たすことを確信しています。

さらに、Matter Venture Partnersの創設マネージングパートナーである Wen Hsiehを新たに取締役に指名し、取締役会を拡充する予定です。電気エンジニアとして教育を受けたWen Hsiehは、ハードテック投資とドメインに関する幅広い知識を持ち、過去にはKleiner Perkinsのマネージングパートナー、そして現在はAmbiq Microの取締役会会長を務めています。

David Shumanのコメント

過去1年間におけるŌURAの成長と影響力は実に目覚ましいものです。同社は収益を倍増させ、グローバルな展開を拡大し、ウェアラブル業界を変革する画期的なソリューションを提供してきました。この驚異的な成長期において、Eurieが示したリーダーシップと賢明な助言に感謝しています。Wenの取締役指名も大変嬉しく思います。彼は、バッテリー技術、カスタムシリコン、知的財産に関する豊富な知識を持ち、健康を日常的な習慣とするというOuraの使命に大きく貢献するでしょう。

同社は先日、Oura Ring 4 Ceramicの鮮やかな新色展開をはじめ、初のハードウェアアクセサリーとなるOura Ring 4 Charging CaseやOuraアプリ内で直接検査の予約や結果確認が可能とする業界初の統合機能「Health Panels」といった大規模な製品拡充を実施。これらの展開は、日常の洞察を長期的な健康状態と結びつける、測定可能でデータ主導のウェルネスソリューションを通じて、個人、企業、保険会社を支援する予防医療プラットフォームとして拡大するŌURAの役割を強調します。

※これらの製品は、日本国内では正式にローンチされておりません。



■ŌURAについて

ŌURAは、人々がより健康で充実した長い人生を送れるようサポートするスマートリングのリーディングカンパニーです。最先端の「Oura Ring」を通じて、パーソナライズされた健康インサイトと日々のガイダンスを提供します。「シックケア（疾病治療）」から「プリベンティブヘルス（予防医療）」へとヘルスケアのあり方を変えることをミッションに掲げ、睡眠、アクティビティ、コンディション、ストレス、レジリエンス、女性の健康、心臓の健康といった多角的なアプローチで、ウェルネスと回復を日々の習慣にすることを目指しています。世界中の何百万人ものOuraメンバーが、一人ひとりの状態に寄り添うパーソナルな健康の伴走者としてOura Ringを活用しています。

ŌURAは、最も科学的に検証されたウェアラブルデバイスの構築を目指しています。軽量で快適なOura Ringは、医療におけるゴールドスタンダード（最適基準）と比較検証されており、50以上の個別の健康およびウェルネスに関する生体指標とインサイトの継続的なモニタリングに基づいています。何千ものチーム、研究機関、コンシェルジュ医療機関がŌURAを用いて顧客や集団の健康管理を行っており、そのエコシステムには女性の健康、代謝、フィットネス、行動科学など800以上のパートナーが含まれています。2013年にフィンランドで設立され、現在は米国サンフランシスコに本社を構えるŌURAは、これまでに約15億ドルを調達し、企業評価額は約110億ドルに達しています。独立系ウェアラブル企業としては世界最大の規模を誇ります。

より詳しい情報については、公式サイト（https://ouraring.com/ja）をご覧ください。

※Oura Ringは医療機器ではなく、病気の診断・治療・予防・監視を目的としたものではありません。

■ŌURA 会社概要

会社名：Oura Health Oy

設立：2013年

CEO：Tom Hale

本社所在地：Oulu, Finland, and San Francisco

事業内容：スマートリング「Oura Ring」の開発・販売、

および関連ソフトウェアサービスの提供

URL：https://ouraring.com/