株式会社CASO、「Claris カンファレンス 2025」に出展 - FileMaker 向けに最適化したローカルAIサーバーを展示

株式会社CASO

株式会社CASO（本社：東京都千代田区）は、2025年11月5日（水）～7日（金）に虎ノ門ヒルズフォーラムで開催される 「Claris カンファレンス 2025」に出展いたします。

本展示では、Claris(R) FileMaker(R) 2025 に最適化したローカルAIサーバーを初公開します。

■ Claris カンファレンス 2025 開催概要

・ 会期：2025年11月5日（水）～7日（金）

・ 会場：虎ノ門ヒルズフォーラム D会場

・ 参加：無料（事前登録制）

・ 主催：Claris International Inc.

・ Web サイト：https://www.claris.com/ja/conference/2025/

■ CASO出展製品の見どころ

FileMaker 向けに最適化したローカルAIサーバーを展示します。ローカルAIアプライアンスとして、データのローカル保持、低レイテンシ、高性能を実現し、FileMaker ユーザーにベストプラクティスを提供します。

株式会社CASOについて

株式会社CASOは、ネットワークインフラ機器向けハードウェアベンダーとして世界で多くの実績を持つ台湾CASwell社の日本法人です。Connected Industries時代の新たなニーズに応える多様なネットワークインフラ機器向けハードウェアを通じて、お客さまのソリューション開発にこれまでにない自由度とスピードを提供します。

・ 所在地: 〒101-0048東京都千代田区神田司町2-7-2 ミレーネ神田PREX 2F

・ 代表者: 代表取締役 武田 和広

・ 資本金: 9,500万円

・ 設立: 2014年8月1日

・ URL: www.caso.co.jp

本製品に関するお問い合わせ先

・ TEL: 03-3526-2583 ※受付(平日のみ) 9:00-17:30

・ FAX: 03-3526-2584

・ メール：info2@caso.co.jp

※製品外観・仕様は予告なく変更する場合がございます。