ViXion、デジタルイノベーション総合展「CEATEC 2025」に出展――10/16にはピッチコンテストにも登壇！

ViXion株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：南部誠一郎、以下ViXion）は、2025年10月14日（火）から17日（金）に、千葉・幕張メッセで開催されるデジタルイノベーションの総合展「CEATEC2025」(主催：一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA））に出展しています。

また、10月16日（木）に開催される『CEATEC 2025 ネクストジェネレーションパーク ピッチコンテスト』では、当社事業開発部セールス＆マーケティングチームマネジャーの砂子振一郎が登壇し、弊社製品である暗所視支援眼鏡の新モデルについてご紹介します。

ViXionのCEATEC出展は、昨年に引き続き2回目となります。展示エリアとなる、ネクストジェネレーションパークは、「次世代のイノベーションエコシステム」の実現を目指し、国内外のスタートアップ、大学・研究機関、大企業の新規事業部門、そして支援者が一堂に集う価値創造エリアです。

また、『CEATEC 2025 ネクストジェネレーションパーク ピッチコンテスト』は、同エリアの出展企業によるピッチイベントで、今年はスタートアップ9社が登壇予定です。

当社ブースでは、わずかな光を増幅し自然な色彩で映像を再現することで、夜盲症や視野狭窄など暗所での視認が困難な方々の生活をサポートする、暗所視支援眼鏡の新モデル（開発コード：NOZOMi）を展示しています。

本新モデル（開発コード：NOZOMi）は、前モデル「MW10 HiKARI」の後継機として開発され、「暗所でも明るく広く見る」に加え、「周囲の状況を知る」までを支援する包括的な視覚サポートを実現します。ピッチコンテストでは、本新モデルのコンセプトと最新アップデートの要点をご紹介します。

会期中、当社ブースでは製品体験や導入相談も随時受け付けています。ぜひお立ち寄りください。

CEATEC 2025について

CEATEC (Combined Exhibition of Advanced Technologies) は、最先端ICT・デジタル技術の総合展示会として毎年開催され、企業や関係者が一堂に会します。2025年は「Innovation for All」を開催テーマに掲げ、最先端の技術やアイデアの披露にとどまらず、未来の社会や暮らしへの貢献を具体的に示すことで、より多くの人々の参画と共感を促し、イノベーションの社会実装を加速させる契機を創出します。

■ CEATEC2025 出展概要

イベント名：CEATEC 2025

会期：2025年10月14日（火）～17日（金） 10:00-17:00

会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）

エリア：ネクストジェネレーションパーク（ホール6） ／ブース番号：6H161

展示内容：MW10新モデル【暗所視支援眼鏡 NOZOMi（開発コード）】

詳細：https://www.ceatec.com/ja/

企業ページ：https://www.ceatec.com/nj/exhibitor_detail_ja?id=1906

来場方法：CEATECへのご来場には事前登録が必要です。詳細は公式サイトをご確認ください。

■ 『CEATEC 2025 ネクストジェネレーションパークピッチコンテスト』概要

日時：10月16日（木）15:30～17:30

会場：幕張メッセ内 ホール6 ステージ

登壇者：ViXion株式会社 事業開発部 セールス＆マーケティングチーム マネジャー 砂子振一郎

ピッチ内容：製品のコンセプトと活用シーン、最新アップデートについてご紹介

詳細：https://www.ceatec.com/ja/conference/detail.html?id=3041

ViXionについて

ViXionは、当社のパーパス「テクノロジーで人生の選択肢を拡げる」の実現に向け、次世代の視覚サポートデバイスの社会実装を目指すハードウェアスタートアップ企業です。

主力製品であるオートフォーカスアイウェア「ViXion01」シリーズは、自動でピントを調節する革新的な技術を搭載し、視覚の課題解決をサポートするデバイスです。

2023年および2024年に実施したViXion01シリーズのクラウドファンディング累計支援額は5.5億円超を達成し、2024年のデジタルイノベーションの総合展「CEATEC2024」にて最高峰の総務大臣賞を受賞したほか、2024年グッドデザイン賞においてトップ100入選を果たしました。

▼ViXion01S 製品サイト

https://vixion.jp/vixion01s

▼各種SNS

X（公式アカウント）：https://x.com/ViXion_inc

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCEMsDQGFrZw1bJYsqPKu1Wg

（本件に関するお問合せ先）

ViXion株式会社 広報担当：中村／井上

E-mail：pr@vixion.jp

会社ウェブサイト：https://vixion.jp/

住所：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-2 日本橋ノーススクエア8F

電話番号：03-6810-9046