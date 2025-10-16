サンディスクから 新型ROG Xbox Ally、ROG Xbox Ally X向け 公式ライセンス版のmicroSDメモリーカードとSSDを発表

サンディスク

サンディスクは本日、外出先でのイマーシブなゲーム体験を実現する、新型ROG Xbox Ally XおよびROG Xbox Ally公認のストレージソリューションを発表しました。公式ライセンス版のSANDISK(R) microSD(TM) Card for ROG Xbox Ally (X)(https://shop.sandisk.com/ja-jp/products/memory-cards/microsd-cards/sandisk-microsd-rog-xbox-ally-x)は、XboxとASUSの新型ポータブルゲーム機の発売に合わせ、予約注文を受け付けています。公式ライセンス版のWD_BLACK SN7100X NVMe SSD for ROG Xbox Ally (X) & PC(https://shop.sandisk.com/ja-jp/products/ssd/internal-ssd/wd-black-rog-xbox-ally-x-sn7100x-nvme-ssd)は、年内に販売開始予定です。

ゲームのサイズやライブラリが膨大になる中、より大容量の高性能ストレージソリューションに対する需要が高まっています。ROG Xbox Ally XおよびROG Xbox Ally公認のサンディスクソリューションでは、最大4TB¹まで容量を拡張できる高速ストレージを取り揃えており、ゲーマーはゲームタイトルを素早くダウンロードして好きな場所でプレイすることが可能です。最新の高性能microSDカードはROG Xbox Ally XおよびROG Xbox Ally向けの特別設計で、Xboxゲーミング公式ライセンス版の内蔵SSDは高速の読み出しおよび書き込みを実現します。

サンディスクのコンシューマー製品＆戦略パートナーシップ担当バイスプレジデントであるスーザン・パークは次のように述べています。「ゲーマーの皆さまに、最初から優れたソリューションを手にしているという安心感を提供し、この素晴らしい新型ポータブルゲーム機を楽しむことに集中していただければと考えています。新型ROG Xbox Ally XおよびROG Xbox Allyの公式ライセンスを受けたサンディスク・ストレージ・ソリューションにより、プレイを手軽に拡張でき、卓越したゲーミング体験が可能です」

サンディスクのmicroSDカードとSSDはDesigned for Xboxプログラムの一部として、Xboxの新型ポータブルゲーム機向けに認定、検証、設計されています。主な機能は以下のとおりです。

SANDISK microSD Card for ROG Xbox Ally (X)

・ 512GB、1TB、2TB¹の容量で最大50タイトル²を保存でき、カードから直接プレイすることが可能です。

・ ROG Xbox Ally XおよびROG Xbox Ally専用の設計で、Xboxと完全に一体化された環境で手軽にプレイすることができます。

・ 落下、衝撃、X線に強く³、外出先でのポータブルゲーム機のニーズに対応します。

・ 最大200MB／秒の読み出し速度⁴でAAAゲームのビッグタイトルも素早くロードし、ゲーム内のパフォーマンスもスムーズです。

・ ライフタイム限定保証⁵により、長期的なサポートとプロテクションが提供され、安心してプレイすることが可能です。

WD_BLACK SN7100X NVMe SSD for ROG Xbox Ally (X) & PC

・ 最大4TB¹の大容量で、新タイトルやお気に入りのゲームをドライブから直接プレイすることができます。

・ Xboxゲーミングの公式ライセンスを受けており、Xboxと一体化しやすい環境で手軽にプレイすることができます。

・ 最大7,250MB／秒の読み出し速度、6,900MB／秒の書き込み速度⁶（1TB-2TBモデル¹）で迫力あるゲームをサポートし、さらにポータブルゲーム機およびノートパソコンにおける電力効率⁷を向上させます。

・ DRAM-Less PCIe(R) Gen4x4のパフォーマンス、SANDISK TLC 3D CBA NANDといった最先端テクノロジーを搭載し、外出先での本格的なプレイが可能です。

・ PCゲーマー向けにXbox Game Pass Ultimate⁸の1か月トライアルが含まれています。

SANDISK microSD Card for ROG Xbox Ally (X)は現在、512GB、1TB、2TBの予約注文をshop.sandisk.com(https://shop.sandisk.com/ja-jp/products/memory-cards/microsd-cards/sandisk-microsd-rog-xbox-ally-x)にて受け付けています。また、WD_BLACK SN7100X NVMe SSD for ROG Xbox Ally (X) & PCは、shop.sandisk.com(https://shop.sandisk.com/ja-jp/products/ssd/internal-ssd/wd-black-rog-xbox-ally-x-sn7100x-nvme-ssd) にてメールアドレスをご登録いただくと、販売開始時にお知らせを受け取ることができます。この新型ドライブは2TBと4TBの2容量で展開されます。いずれの価格もオープンプライスです。

※本メディアアラートは、2025年9月25日に米国で発表されたMedia Alertの抄訳版です。

1. 1GB＝10億バイト。1TB＝1兆バイト。実際のユーザー容量はこれより小さくなります。

2. 1ゲーム当たり平均36GBとして2TBのSANDISK microSD card for ROG Xbox ALLY (X)に保存した場合のゲーム数。ゲーム数はファイルサイズ、フォーマット、他のプログラム、その他の要因により異なります。

3. カードのみ。詳細および制約については製品パッケージおよびwww.sandisk.com/proof(https://shop.sandisk.com/solutions/memory-cards)をご覧ください。

4. ［512GB～1TB］独自テクノロジーでUHS-Iの104MB／秒を超える最大200MB／秒の読み出し速度を実現。この速度に対応する互換デバイスが必要。最大140MB／秒の書き込み速度。［2TB］独自テクノロジーでUHS-Iの104MB／秒を超える最大200MB／秒の読み出し速度を実現。この速度に対応する互換デバイスが必要。最大150MB／秒の書き込み速度。社内試験に基づく。性能はホストデバイス、インターフェース、使用条件、その他要因により、これより低くなる場合があります。1MB＝100万バイト。

5. ドイツ、カナダ、その他ライフタイム保証が認められない地域では30年保証。詳しくは、www.sandisk.com/wug(https://shop.sandisk.com/support/store/warranty-policy)をご覧ください。

6. 別途記載がない場合、読み出し速度に基づく。1MB／秒＝100万バイト毎秒。社内試験に基づく。性能はホストデバイス、使用条件、デバイス容量、その他要因により異なる場合があります。

7. 当社の前世代製品（2TBのWD_BLACK SN770 NVMe(TM) SSD）と比較して電力効率が最大90%向上。

8. 2028年10月17日までにMicrosoft.com/redeem(https://www.xbox.com/ja-JP/redeem)で引き換え。Xbox Game Pass新規会員のみ。プロモーション期間が終了し、キャンセルされない場合は、その時点の通常の月額料金にて自動的に更新されます。1名／1アカウントにつき1つのみ。Microsoft Services Agreement、Game Pass規約、システム要件（xbox.com/subscriptionterms(https://www.xbox.com/ja-JP/legal/subscription-terms)）が適用されます。クラウドゲーム（β版）：Game Pass Ultimateと対応コントローラー（いずれも別売り）が必要です。一部の地域（xbox.com/regions(https://www.xbox.com/ja-JP/regions)）およびデバイス（xbox.com/cloud-devices(https://support.xbox.com/ja-JP/help/games-apps/cloud-gaming/verified-devices-for-xbox-cloud-gaming)）で利用可能。ストリーミングの制約が適用されます。サーバーの空き状況および待機時間は異なる場合があります。高速インターネット接続が必要です。（インターネットサービスプロバイダー料金がかかります。）クラウドゲーム一覧（xbox.com/play(https://www.xbox.com/ja-JP/play)）をご覧ください。