システムファイブ、Hollyland スマホ・タブレット用ワイヤレス映像伝送システム「Vcore」の注文受付を開始

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋）は、2025年10月15日に発表されたHollyland(ホーリーランド) スマホ・タブレット用ワイヤレス映像伝送システム「Vcore（ブイコア）」の注文受付を開始いたしました。10月末頃の出荷を予定しています。

製品の特長

利便性と携帯性を重視して設計されたVcoreは、シームレスなワイヤレス映像伝送システムと高度なソフトウェア機能を多数提供しながら、スマートフォンをカメラモニターに変えます。

プロフェッショナルなモニタリング、ワイヤレス伝送、インテリジェントなソフトウェアを、スマートフォンを活用したエコシステムにシームレスに統合することで、ワークフローを簡素化するだけでなく、クリエイターがどこにいてもすべてを確認し、作成できるようにします。

オールインワン設計

オールインワン設計を採用したVcoreは、プロフェッショナルなモニタリングを簡素化します。

カメラをHDMI経由で接続し、スマートフォンをUSB-C経由で接続することで、ユーザーはHollyViewアプリにアクセスし、毎秒30フレームでリアルタイムの4Kビデオをモニタリングできます。

この機能により、クリエイターはショットを正確かつ便利に監視できます。

VcoreはAndroidとiOSの両方のシステムと互換性があり、強力なマルチデバイス監視オプションを提供します。

このシステムは、1つの送信機と4つの受信機の構成をサポートし、5GHz周波数で信号を送信し、最大100mの範囲をカバーし、約0.065秒の超低遅延を維持します。

H.264録画

Vcoreはモニタリングだけでなく、撮影から編集、伝送までワークフロー全体を最適化します。

H.264コーデックを使用して60fpsで1080pの驚異的な画質で録画できるため、効率的なポストプロダクションに最適です。

タイムコード自動検出

Vcoreはカメラのフレームレートとタイムコードを自動的に検出し、Premiere ProやDaVinci Resolveなどの編集ソフトウェアでシームレスなプロキシファイルのリンクを可能にします。

プロキシファイルがMP4形式で記録され、埋め込まれたタイムコードが内部SDカードに保存されるため、信頼性の高いバックアップ・オプションを活用できます。

HollyViewアプリと連携し、同期録画と高解像度転送を実現

リンクされたモバイルデバイスは、HollyViewアプリを通じてMP4形式での同期録画を自動的に開始できるため、即座にソーシャルで共有したり、すばやく編集することができ、ペースの速い撮影に最適です。

高解像度の画像転送の場合、VcoreはUSB経由でカメラに接続し、RAWやJPEGなどの非圧縮画像ファイルをキャプチャします。

これらのファイルは、HollyViewアプリを通じてモバイルデバイスに、Capture Oneプラグインを通じてMacOSにワイヤレスでリアルタイムに送信されます。

HollyViewアプリで撮影データをその場で整理

HollyViewアプリは、セットでの録画中にクリップにリアルタイムで名前を付けたりタグ付けしたりできるようにすることで、ユーザーエクスペリエンスをさらに向上させます。

重要なのは、モバイルと送信機の映像は同じデフォルトのファイル名プレフィックスを共有し、ソースカメラのファイルに合わせてカスタマイズできることです。

Vcoreは最大1080p、60fpsでの録画をサポートしているため、ユーザーは映像をモバイル編集ソフトウェアに簡単にインポートして、インテリジェントに整理できます。

分割画面で比較しながら映像を確認し、お気に入りを即座にマークし、システムがクリップを分類されたフォルダーに自動的に分類できるようにすることで、クリエイターが検索に費やす時間を減らし、イノベーションに多くの時間を費やすことができるようになります。

リアルタイム・クロマキー搭載

これらの機能に加えて、Vcoreは、リモート・カメラ・コントロール、ライブ・ストリーミング機能、グリーンスクリーン効果用のリアルタイムクロマキーアルゴリズムなど、独自の機能マトリックスでも際立っています。

これらの差別化された機能により、ユーザーはコンテンツ作成プロセスを向上させ、新しい創造的な可能性を探求できるようになります。

ご購入はこちら

スマートフォン・タブレット用ワイヤレス映像伝送システム Vcore

当社販売価格：33,000円(税込)

ご注文はこちら :https://www.system5.jp/products/n_1213718

Hollyland（ホーリーランド）について

Hollyland（ホーリーランド）は、ワイヤレス・インカムシステム、映像伝送システム、モニター、ワイヤレスマイクロフォンなどを専門とする、ワイヤレス技術のリーディングプロバイダーです。

2013年の創業以来、映画制作、放送、ビデオ制作、ライブイベント、展示会、劇場、礼拝堂、個人のコンテンツクリエイターなど、幅広い分野において数百万のユーザーに製品とサービスを提供してきました。

現在では、世界約120の国と地域に販売ネットワークを展開し、数十の現地オフィスを通じて、よりきめ細やかなサポート体制を構築しています。

製品や企業に関する詳細は、以下の公式リンクよりご確認いただけます。

公式サイト： https://www.hollyland.com/

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/