創業39周年のご挨拶

株式会社ププルインターナショナル

⸻

■ 万博閉会を迎えて ― 皆様と共に築いた新たな一歩

2025年10月13日、大阪・関西万博が閉会いたしました。

弊社はサプライヤーとして、会場運営に必要なスマートフォンや通信デバイスを提供し、来場者の皆様が言語や国境を超えてスムーズに交流できる環境づくりを支援いたしました。

この歴史的なイベントにおいて、日本の技術とおもてなしの融合に貢献できたことを、社員一同、誇りに感じております。

⸻

■ 法人営業部の強化とパートナー制度の拡充

ププルインターナショナルでは、企業様向けレンタルサービスの更なる拡大を目指し、法人営業部を大幅に強化いたしました。

今後は、同業他社や代理店、イベント・映像制作・教育機関など、多様な業種の皆様と協力しながら、

より柔軟で持続的な「パートナー制度」を構築してまいります。

全国のビジネスシーンにおいて、“必要な時に、必要なデバイスを、最適な形で”お届けできる体制を強化し、共に成長していける関係づくりを目指します。

⸻

■ 次の10年へ ― テクノロジーと人をつなぐ企業へ

創業から39年。

これまでの「通信レンタル」事業を礎に、

近年では海外展開など、新たな挑戦を続けてまいりました。

今後も、「つながりを創る企業」として、

デバイスを超えた人と人をつなぐ価値を提供してまいります。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

令和7年10月16日

株式会社ププルインターナショナル

関 聖子