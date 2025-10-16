AIボイスレコーダー「Notta Memo」、「Good Design Award 2025」を受賞

Ｎｏｔｔａ株式会社

AIボイスレコーダー「Notta Memo」の開発・販売を行うＮｏｔｔａ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：Ryan Zhang、以下Notta）は、この度、「Good Design Award 2025」を受賞したことをお知らせいたします。

受賞製品：AIボイスレコーダー「Notta Memo」

「Notta Memo」は、スマートフォンの背面に装着できる超薄型AIボイスレコーダーです。高性能マイクによるクリアな録音に加え、専用アプリと連携することで、AIによる高精度な文字起こし、話者識別、そして要約を瞬時に自動生成します。

今回の受賞では、ハードウェアの機能性とソフトウェア連携の将来性を見据えたデザインが高く評価されました。現代的な名刺入れを思わせる薄型で無駄のない形状、マットな仕上げによる心地よい手触り、そして幾何学模様による視覚的なアクセントが、ビジネスシーンに溶け込む美しい存在感を実現していると評価されています。

本受賞作品の詳細は、グッドデザイン賞公式サイトの受賞ギャラリーページ(https://www.g-mark.org/gallery/winners/29884?text=Notta)でご覧いただけます。

Good Design Award 2025 審査委員のコメント

小型の人工知能ボイスレコーダーが多様な進化を遂げるなか、ソフトウェアを主軸とした製品がどのような姿で開発されていくのかは注目される点である。高感度マイクと骨伝導マイクを組み合わせることによる高音質録音を特色とする本製品では、現代的な名刺入れを思わせる薄型で無駄のない形状にまとめられており、マットな仕上げによる心地よい手触りと視覚的なアクセントとなる幾何学模様が印象的だ。全体としてバランスに優れたCMF（色・素材・加工）が実現されており、過度に主張することもなく、かといって控えめすぎることもない、美しい存在感が実現されている。

グッドデザイン賞について

グッドデザイン賞(https://www.g-mark.org/)（Good Design Award）は、1957年に創設された日本を代表するデザインの総合的な表彰制度です。公益財団法人日本デザイン振興会が主催し、優れたデザインを通じて社会をより豊かにすることを目的としています。製品や建築、サービス、システムなど、幅広い分野の“よいデザイン”を顕彰し、国内外の企業・団体が毎年参加しています。

Notta Memoの特長

Notta Memo(https://www.notta.ai/hardware/memo)は、単なる録音機器ではなく、会話を即座に情報資産に変える「インテリジェント・ツール」として設計されています。

- 究極の携帯性とデザイン: 厚さ約3.5mmの超薄型設計。マグネットによりスマートフォンに簡単装着でき、会議や商談時に目立つことなく自然に録音を開始できます。- 進化したクリアな収音性能: 最新のノイズキャンセリング技術と新設計マイクシステムにより、対面だけでなく遠隔の音声もクリアに捉え、高精度な文字起こしをサポートします。- 瞬時のAI要約・アウトプット: 録音完了後、Nottaアプリが自動で文字起こしを行い、最新AIと連携して、議事録の要点抽出、マインドマップ作成、アクションアイテムリスト化などを自動で行います。

今後の展開

Notta株式会社は、今回の受賞を機に、機能とデザインの両面で最高水準を追求する使命を改めて認識いたしました。今後も、ユーザーの皆様がより本質的な業務に集中できる環境を整えるため、「ハードウェア×AI」の融合を深化させた製品開発に注力してまいります。

Notta株式会社について

設立：2022年5月25日

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町 フィナンシャルシティグランキューブ3階

事業内容：

Notta株式会社は、「会話から無限大の価値を発見」をビジョンに、音声認識、自然言語処理の最先端のAI技術を取り入れたサービスを開発しています。ISO27001、SOC 2 Type2の取得など業界最高のセキュリティ体制を整え、上場企業、政府・自治体のお客様にも安心してご利用いただけるサービスを提供しています。

URL：https://www.notta.ai/company