【ウェビナー】11/6（木）スシローも実践！Wasabiで解決する″データ増×コスト″の両立術

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2025年11月6日（木）『スシローも実践！Wasabiで解決する"データ増×コスト"の両立術』セミナーを開催します。

申し込む :https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/dataexplosion

日 時：2025年11月6日（木） 15：00～15：30

会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

参加費：無料

定 員：50名

対 象：・バックアップやファイルサーバの容量逼迫にお悩みの方

・クラウドストレージのコストやセキュリティに不安を感じている方

・実際の導入事例から学びたい方

＜内容＞

DX時代、企業が扱うデータ量は爆発的に増え続けています。その中でも特に頭を悩ませているのが、ファイルサーバの肥大化、バックアップの逼迫、そして分析データの保管ではないでしょうか。



本セミナーでは、クラウドストレージ「Wasabi」を活用し、“保存量の増加”と“コスト最適化”という両立が難しい課題にどう向き合うべきかを解説します。事例として、スシローを展開する株式会社FOOD & LIFE COMPANIES様が年間約10億件ものデータをどのように保存・管理しているのか、現場のリアルな声とともにご紹介します。



※2025年6月6日に「日経クロステックNEXT関西」にて開催された講演のアーカイブです。

