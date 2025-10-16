ファンの声を商品改良に反映～アンバサダー活動の中間報告と今後の展望～

プレステージアス株式会社

プレステージアス株式会社（所在地：神奈川県大和市 代表取締役：鈴木聖子）は、2025年6月より開始したアンバサダープログラムを通じ、商品開発・改良にファンの声を積極的に反映する取り組みを進めております。開始から約3ヶ月、これまでの活動内容と今後の展望について、中間報告としてご報告いたします。

アンバサダープログラムの概要

実施期間：2025年6月29日～2025年12月31日

アンバサダー人数：10名

活動内容：SNS投稿、LINEオープンチャットを使用した交流会 など

本プログラムでは、子育て中のママをアンバサダーとして任命し、定期的な商品モニタリングや交流会、SNSでの情報発信などを通じて、リアルなユーザーの声を届けていただいております。





活動実績と反映された主な改善点

アンバサダーメンバーに当社のマザーズバッグ各種をご使用いただき、商品に対する率直なご意見や使用感、改善提案などを伺いました。当社従業員の改善案と合わせ、今回は「ミニマザーズリュック」の商品の改良が実施され、2025年10月24日(金)20:00にリニューアル発売されることが決定しております。以下のように具体的な改善がおこなわれました。





【 ミニリュックのリニューアル箇所 】



１.フロントポケットをダブルファスナーへ変更

２.ショルダー部上部にDカン２個追加

３.ショルダー紐の長さを10cm短くし、邪魔にならず見た目もスッキリ

４.ショルダー紐の厚さを増して、丈夫で滑りにくい素材に変更

５.ショルダー紐の長さ調整部分を「滑り止め機能」のついた「調整バックル」に変更

６.ショルダー紐の「調整バックル」をつけ外ししやすい位置に変更し、更に使い勝手を改善





◯アンバサダーメンバーからの意見（一部抜粋）

「ベビーカーに付けると肩紐が長くて足に引っかかってもつれそうになったことが何回かありました。余った肩紐部分を抱っこ紐のようにクルクル巻いてゴムで留めたりできるような機能があれば嬉しいなと思いました。」

「紐の長さを簡単に変えられるのは嬉しいのですが、ちょっと引っ張っただけですぐに長さが動いてしまって気づかないうちに左右アンバランスになっていたりしました。」





アンバサダーメンバーから得られた「リアルな声」は、商品開発・改良にとって貴重な示唆となっており、商品だけでなく、ブランドの姿勢そのものを見つめ直す機会となっております。





今後の展望

今後、以下のような活動を展開する予定です。





・新商品開発プロジェクト

当社のアンバサダーメンバーから寄せられたご意見・ご要望から新商品の開発をおこないます。実際に子育てをしているからこそ感じる、「もっと〇〇だったらいいのに」「〇〇のような使い方をしたい」といった具体的な意見をもとに、より使いやすいママの欲しいを詰め込んだマザーズバッグをお届けする予定です。





今後も当社では、アンバサダーやお客様との対話を重視し、共創による商品開発を推進してまいります。単なる「売る側」と「買う側」ではなく、ブランドと共に歩むパートナーとしての関係を築き、より満足度の高い製品・サービスの提供を目指してまいります。

会社概要

URL https://www.rakuten.co.jp/prestigious-factory/

業種 商業（卸売業、小売業）

本社所在地 〒242-0025 神奈川県大和市代官3-10-1

電話番号 046-268-2246

代表者名 鈴木 聖子

上場 未上場

資本金 500万円

創業 2012年9月