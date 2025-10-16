倦怠期が訪れる原因や乗り越え方とは？倦怠期カップルの特徴をアンケート調査

株式会社アイベック

恋人に対して「ドキドキしなくなった」「些細なことでイライラする」といったことがあるなら、倦怠期を迎えているのかもしれません。

そのままの状態を放置すると別れにつながる可能性があります。

今回は、累計会員数3500万（※1）を誇る出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（運営：株式会社アイベック 本社：福岡県福岡市 https://happymail.co.jp/）にて、倦怠期を経験したことがある成人男女200人を対象に、「倦怠期」に関するアンケート調査を実施しました。

倦怠期が訪れた時期や原因、乗り越え方を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.倦怠期が訪れやすい時期は「交際してから6ヶ月～1年頃」

倦怠期を経験したことがある成人男女200人に、倦怠期が訪れた時期を尋ねてみました。

アンケート結果を見てみると、交際してから6ヶ月～1年頃に倦怠期を迎えているカップルが多いことがわかります。

交際期間が長くなるにつれ、2人の関係は安定してくるものです。

気楽に一緒にいられるようになるものの、相手に慣れれば飽きを感じやすくなります。

恋心が落ち着いてくると、倦怠期を迎えやすくなるでしょう。

2.倦怠期カップルの特徴3つ

成人男女200人に、倦怠期が訪れたと気づいた瞬間を尋ねたところ、「一緒にいてつまらなくなったとき」が最多回答でした。

次いで、「相手に対して不満を感じたとき」「連絡や会う頻度が減ったとき」の順番となっています。

ここではアンケート結果をもとに、倦怠期カップルの特徴をチェックしていきましょう。



2-1.一緒にいてもつまらない

倦怠期カップルの多くは、「一緒にいてもつまらない」と感じるようです。

付き合いが長くなり、相手の行動や考え方がわかるようになると、だんだん新鮮さがなくなってきます。

恋人への興味や関心が薄れてしまえば、一緒にいる時間を楽しめなくなりがちです。

2人でいても会話が続かなかったり、スマホばかり見たりしている状態なら、倦怠期のサインといえるでしょう。



2-2.相手に対して不満を感じる

彼氏・彼女に対して不満を感じる倦怠期カップルは、少なくありません。

2人の関係が落ち着いてくると、相手の嫌な部分が気になりはじめることがあります。

恋人の欠点を見つけるたび、「こんな人だったんだ」と理想とのギャップに幻滅してしまう状態であれば、倦怠期に突入しているサインです。

些細なことでもイライラすれば、喧嘩や言い合いが増えるでしょう。

恋人の嫌な部分が目につくようになったら、倦怠期を迎えている可能性が高いです。



2-3.連絡や会う頻度が減る

倦怠期に突入したカップルは、連絡や会う頻度が減る傾向があります。

交際期間が長くなると、恋人とのLINE・通話が面倒くさく感じることがあるのです。

以前は少しの時間でも会おうとしていたのに、パートナーよりも自分の趣味や友達との時間を優先するようになれば、倦怠期のサインといえます。

2人の関係が安定して無理をしなくなるのはいいことですが、相手とのコミュニケーションを面倒に感じるのなら注意が必要です。

3.倦怠期が訪れる原因

続いては、倦怠期が訪れる主な原因を3つ紹介します。

自分たちに当てはまるものはないか確認してみてください。



3-1.一緒にいるのが当たり前になる

倦怠期が訪れるのは、パートナーの存在が当たり前になってしまうのが大きな原因です。

付き合いはじめの頃は会えることが楽しみで、一緒にいられるだけで幸せを実感できるでしょう。

しかし、交際期間が長くなると、徐々に相手との時間が特別なものではなくなってきます。

とくに頻繁に会っていたり、同棲していたりするカップルは、デートがパターン化して新鮮味が失われがちです。

一緒にいることが当たり前になると、倦怠期が訪れやすくなります。



3-2.見た目に気を遣わなくなる

見た目に気を遣わなくなることも、倦怠期が訪れる原因のひとつです。

交際当初は「相手によく見られたい」という気持ちから、身だしなみを整えたりおしゃれをしたりする人が多いでしょう。

しかし、2人の関係が落ち着いてくると、見た目に気を遣わなくなることが少なくありません。

その結果、異性としての魅力を感じにくくなり、恋愛のときめきが薄れてしまうのです。

一緒にいてもドキドキしなくなることで、倦怠期に突入する場合があります。



3-3.コミュニケーション不足

倦怠期が訪れる原因として、恋人とのコミュニケーション不足も挙げられます。

2人の関係が深まると、「言わなくてもわかるだろう」という気持ちから言葉で伝え合う機会が減りがちです。

自分の想いを心に秘めたままでいると、誤解が生じやすくなります。

お互いの気持ちがすれ違えば、一緒にいる時間が楽しくなくなってしまうでしょう。

会話が減ることで、心の距離が開いて倦怠期につながるケースがあるのです。

4.倦怠期を乗り越えられるカップルの割合は「5割強」

倦怠期を経験したことがある成人男女200人に、倦怠期を乗り越えられたか尋ねたところ、「はい」と回答した人は5割強でした。

半数以上のカップルが乗り越えていることから、倦怠期が必ずしも交際の終わりを意味するものではないことがわかります。

むしろ2人の絆を深めるいいきっかけになる場合もあるでしょう。

しかしその一方で、倦怠期を乗り越えられなかったカップルが半数近くいるのも事実です。

価値観のズレが解消できなかったり、関係を改善するための努力を怠ったりすると、別れにつながる可能性があります。

5.倦怠期の乗り越え方は「愛情表現と感謝の気持ち」が重要！

倦怠期を乗り越えたことがある成人男女105人に、どのようにして乗り越えたのか尋ねたところ、最も多い回答は「愛情表現をしたり感謝の気持ちを伝えたりした」でした。

2人の間に流れる不穏な空気を払拭するには、何かしらのアクションが必要です。

ここからはアンケート結果をもとに、倦怠期の乗り越え方を紹介します。



5-1.愛情表現をしたり感謝の気持ちを伝えたりする

倦怠期が訪れると、恋人に素直な気持ちを言葉にできなくなることがあります。

しかし、愛情表現や会話を避けてしまえば、別れにつながるかもしれません。

倦怠期を乗り越えるには、「好き」「ありがとう」とストレートな言葉で伝えたり、相手のいいところを褒めたりしてみましょう。

また、言葉だけでなく、行動で愛情を示してみるのもおすすめです。

サプライズでプレゼントを贈る・日頃の感謝の気持ちを手紙に書いて渡すなど、相手が自分にとって大切な存在であることを伝えてみてください。



5-2.付き合いたての頃を思い出すようにする

倦怠期を乗り越えるには、付き合いたての頃を思い出すのが効果的です。

初デートの場所に出かけたり、2人で撮った写真を一緒に見ながら思い出を語り合ったりしてみましょう。

好きになったときや付き合ったときの気持ちを振り返ることが、倦怠期を乗り越えるきっかけになる場合があります。

交際当初を思い出すことでお互いの魅力を再確認でき、恋愛のときめきが戻ってくるかもしれません。



5-3.話し合いをする

相手に対して不満を感じているときは、2人でじっくり話し合ってみましょう。

モヤモヤした気持ちを抱えたままでは、倦怠期を乗り越えることはできません。

ただし、感情的になってしまうと、喧嘩に発展して関係が悪化する可能性があります。

話し合いをする際は、お互いの気持ちや考えを冷静に伝えることが大切です。

落ち着いて本音で向き合うと、すれ違いの原因や解決策を見つけやすくなるでしょう。



5-4.一定の期間、距離を置く

倦怠期を脱却するには、思い切って一定の期間、恋人と距離を置くのがおすすめです。

意図的に離れることで、自分の気持ちを整理したり、2人の関係を客観的に見つめ直したりできます。

そうすることで、改善点や打開策が見えてくるかもしれません。

また、距離を置けばパートナーの魅力や大切さを改めて実感し、恋愛感情が戻ってくる可能性があります。

ただし、離れている期間が長すぎると、そのまま自然消滅してしまうことがあるので注意が必要です。

距離を置く際は、必ず2人で期限を決めておきましょう。



5-5.自分磨きに励む

倦怠期を乗り越えるには、自分磨きをするのも効果的な方法のひとつです。

パートナーにだらしない姿を見せてしまっているのなら、まずは身だしなみを意識することからはじめてみてください。

男性は無精ひげを整えたり、女性はメイクをしてみたりと、外見に気を遣いましょう。

ヘアスタイルや服装を変えてイメチェンするのもおすすめです。

また、外見だけでなく、内面を磨くことも怠ってはいけません。

新しい知識を習得する・料理の腕を磨くなど、自分をアップデートしてみてください。

魅力を高めていい変化を恋人に見せることが、倦怠期を抜け出すきっかけになるでしょう。

6.倦怠期中にやってはいけないことはなに？

倦怠期を乗り越えられた成人男女に、倦怠期中に一番やってはいけないことを聞いたところ、以下のような回答が寄せられました。

今回のアンケートでは、恋人に対する否定的な言動は避けるべきという意見が多くありました。

倦怠期に入ると、相手の欠点が目についてイライラすることが少なくありません。

しかし、負の感情を一方的に言葉や態度に出すと、2人の関係を悪化させてしまいます。

とくに「前はもっと〇〇だったのに」と過去と比べたり、理由を言わずに距離を置いたりすると恋人を傷つける可能性が高いです。

関係の修復が難しくなってしまうため、倦怠期中も相手への思いやりを忘れないようにしましょう。

7.倦怠期を乗り越えるにはお互いに歩み寄ることが大事！

倦怠期はパートナーに対してときめきや新鮮さが薄れ、心の距離が開いてしまう時期です。

そのまま放っておくと、喧嘩別れや自然消滅を招いてしまう可能性があります。

倦怠期を乗り越えるには、お互いに歩み寄ることが大切です。

2人の間に流れる不穏な空気を払拭できれば、より絆を深められるでしょう。

本記事で紹介したアンケート結果を参考に、倦怠期を乗り越えて円満な関係を築いてくださいね！

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男性・成人女性

アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）

実施日：2025年8月18日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

