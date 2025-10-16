【台湾情報】オラクルのAIデータセンター受注急増──台湾サプライヤーの出荷拡大へ＜ワイズ機械業界ジャーナル2025年10月第３週号発行＞

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

ワイズコンサルティング グループ（本社：中華民国台北市、代表取締役：吉本康志）は台湾機械業界専門誌「ワイズ機械業界ジャーナル」の2025年10月第３週号を発行しました。

今号では、米オラクルによるAIデータセンター事業の急拡大を背景に、鴻海やウィストロン、ライトンなど台湾メーカーの受注が相次ぐ最新動向、AIやHPC分野の拡大に伴い需要が急増する半導体先進封止向け材料・設備メーカーの新商機、AIサーバー向け放熱モジュールで事業転換を果たした邁萪科技（台湾マイクロループス）の成功事例、さらに米中関税の影響と人型ロボット需要が交錯する台湾機械伝動設備産業の輸出入動向など、台湾製造業の成長戦略とサプライチェーン変革を多角的に取り上げています。

ワイズ機械業界ジャーナル0622号

＜新刊ハイライト＞

https://www.ys-consulting.com.tw/research/124567.html

【トピック１】

オラクルのAIデータセンター受注急増──台湾サプライヤーの出荷拡大へ

米オラクルのAIデータセンター事業の受注残が過去最高の4,553億米ドルに達し、台湾のサーバー・電源・冷却部品メーカーへの発注が急増。鴻海がAIサーバーの過半を供給し、クアンタ、ウィストロン、ライトン、オーラス、川湖科技、聯鈞光電などが相次いでサプライチェーンに参入している。

【トピック２】

半導体先進封止需要が拡大、台湾材料・設備メーカーに新商機

AIサーバーやHPC需要の増加で、CoWoSやFOPLPなど先進パッケージ技術の設備・材料市場が活発化。山太士（AMC）はTSMC向け工程用テープで受注を獲得。昇陽国際半導体、晶呈科技、台湾永光化学、長興材料工業なども高導電ペーストやガラス基板、レジスト材などで市場参入を強化している。

【トピック３】

放熱モジュールの邁萪科技（台湾マイクロループス）、事業転換でAIサーバー向け受注

放熱部品メーカーから放熱モジュールメーカーへ転換した邁萪科技は、AIサーバーや航空宇宙向けなどの受注を獲得。独自の高圧溶接技術と自動化生産ラインでコスト競争力を高め、米クラウド大手の供給網入りを果たした。2025年上半期売上は前年通期を超える20.3億元に達した。

【トピック４】

台湾機械伝動設備産業、上期は輸出3.3％増・輸入6.9％増──米関税とロボット需要が交錯

2025年1～7月期の輸入額は前年同期比6.9％増、輸出は3.3％増。米国関税戦争の影響でEU向けが減少した一方、米・日向けはそれぞれ15％超増加。人型ロボットの普及でボールねじやギアボックスの需要が急増し、台湾サプライチェーンが注目されている。



＜新刊ハイライトのバックナンバー＞

https://www.ys-consulting.com.tw/research/124660.html

＜ワイズ機械業界ジャーナル＞



1. 日本語で台湾の情報収集が可能

機械業界に特化した日本語情報誌です。

2. 個々の分野の情報が満載

半導体設備、電子材料・部品、工作機械、機械設備、機械制御装置、手工具、動力工具、ねじ・ナット・リベット、ファスナー、金型、自動車、航空宇宙、自動化・ロボット、再生エネルギー等などの情報が満載です。

3. 多種多様な情報を提供

業界トレンド、企業動向、統計資料、法改正情報を全て網羅しています。

4. 読みやすい紙面

豊富な写真と図表、パソコンでの閲覧に配慮された横型の読みやすいPDF形式にて提供します。

5. 記事データベース検索

ホームページの記事データベースより、自由に過去記事の検索ができます。

●２週間無料試読のお申し込み

お問い合わせの種類から「機械業界ジャーナル」をお選びください。

https://www.ys-consulting.com.tw/contact/

【会社概要】

会社名：ワイズコンサルティング グループ

所在地：中華民国台北市襄陽路9號8F

代表者：吉本康志

設立：1996年11月

URL：https://www.ys-consulting.com.tw/

事業内容：

・経営コンサルティング（人事労務・マーケティング・経営戦略・情報セキュリティ）

・人材トレーニング（階層別研修・職種別研修）

・日本語台湾経済ニュース、機械業界ジャーナル配信

・市場調査・業界調査・顧客調査

・クラウドサービスの販売

- 台湾の市場調査・リサーチに関するご相談・お問い合わせ

ワイズリサーチ（威志総研）

e-mail：research@ys-consulting.com

TEL：+886-22381-9711（日本時間10：00～19：00）

https://www.ys-consulting.com.tw/service/marketing/report.html