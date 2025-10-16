THEVIが「Another Me:もう一人の私を引き出す」をテーマにしたAW向けの新作アクセサリーを販売！

美シルエットワンピースや『耳元のドレス』というコンセプトで、大ぶりなピアス・イヤリングを販売するTHEVIから、新たにブレスレットとヘアアクセサリーが登場いたしました。


2025年AWのテーマを「Another Me:自分の中のもう一人の私を引き出すアクセサリー」とし、デザインしたコレクションをご紹介します。




公式サイト：https://the-vi.com



AWテーマ「Another Me」とは？


大ぶりで個性的なアイテムは、日常の中では少し特別な存在かもしれません。


けれど、それを身に着けるために選ぶ服や髪型が、


“Another Me（＝もう一人の私）”との出会いを生み出します。



このコレクションは、そんなまだ知らない自分の魅力を引き出すアクセサリー。


ブランドの本質である「身に着ける人を美しく魅せる」という想いはそのままに、


この秋冬、新しい魅力を映し出すようなラインナップをお届けします。



2025AWコレクション

大きなファーが存在感を放つ“ブラックファーブレスレット”



ブラックファーブレスレット　\2,500(税込)


毛足の長いクラフトファーを主役にした、手触りまで楽しめるアイテム。


ブレスレット部分はファーの質感を引き立てるために、あえて装飾を抑えた、無駄のない洗練されたデザインに。


なぜファーをブレスレットに？

手を動かすたびに毛足が“ふわり”と揺れる、その繊細な動きこそ、ファーの持つ魅力を最も引き出すことができると感じたことが、このファーブレスレットの始まりです。



同時にボリュームのあるファーが手首をより華奢にみせる効果も。


冬の装いに、ひとさじの遊び心とエレガンスを添えるファーブレスレットです。


様々な素材で耳元を彩る【新作イヤリング・ピアス】


リボンやファーなど、質感の異なる素材を組み合わせた新作コレクション。


身に着けた人の新たな魅力を引き出すアイテムを多数揃えました。



アシンメトリー デュオ

\2,000(税込)




アシンメトリー ノワール

\2,500(税込)




ファーイヤリング

\2,000(税込)




バイカラーリボン(イヤーフック)

\1,400(税込)




新作ヘアアクセサリー【2025年10月20日（月）発売予定】


ベロア素材をメインに使用した、秋冬らしい温もりを感じるヘアバレッタ。


普段の装いに、上品な存在感を生み出します。



バレッタ3種　各\1,200（税込）

チェーンバレッターホワイト


