世界のオンライン行動についての大規模統計データ最新版「Digital 2026」を公開

ソーシャルリスニングプラットフォームを開発・提供するMeltwater Japan株式会社（所在地：東京都渋谷区、執行役員社長：赤田将之、以下「Meltwater」）とクリエイティブエージェンシーのWe Are Socialは、世界のソーシャルメディアとデジタルトレンドに関する最新の年次報告書「(https://www.meltwater.com/jp/global-digital-trends)Digital 2026」(https://www.meltwater.com/jp/global-digital-trends)を発表しました。

「Digital 2026」(https://www.meltwater.com/jp/global-digital-trends)は約700ページの包括的なレポートで、オンラインエコシステム全体をカバーしています。（レポートは英語ですが、全編インフォグラフィックにて構成されており、視覚的に情報が理解できるようになっています。)

主なハイライト

ソーシャルメディアの“スーパーマジョリティ”化

レポートでは、現在のソーシャルメディア利用者数は 56.6 億人（世界人口の 68.7%）に達し、非利用者の2倍を超える規模となっています。この1年で 2.59 億人の新規利用者が増加し、前年比 4.8% の成長となりました。

注目獲得競争の激化

利用者数だけでなく、人々の使い方にも変化が見られます。典型的なインターネットユーザーは、1日あたり2.5時間以上をソーシャルメディアや動画プラットフォームに費やしており、「暇つぶし」のための用途が、「家族・友人との交流」に次いで第2位の動機となっています。

プラットフォーム別では、アクティブユーザー数において YouTube が最も多く、TikTok はユーザー1人あたりの利用時間が最長（平均1時間37分／日）となっています。

ブランド認知チャネルとしてのSNS広告の台頭

「ブランドの発見（brand discovery）」において、16～34歳層においては SNS広告が第1位 となり、リスティング・検索広告やテレビCMを上回ることが分かりました。

年齢がやや上がる層（35～44歳）では、依然として検索が主要チャネルではあるものの、SNS広告が第2位となっています。

デジタル広告支出の継続的拡大

2025年における広告支出は合計で 1兆1,600億ドルに達する見込みであり、そのうちデジタルチャネルが 74.4％ を占めると予測されています。特にSNS広告は前年比で 13.6％ の増加が見込まれ、2,770億ドル規模に達する見通しです。

その他の注目データ

- 16～34歳にとって、SNS広告は最も強力なブランド発見のためのチャネルになっている- 16～24歳の女性はSNS／動画プラットフォームの利用に1日平均 3時間40分を費やす- 典型的なSNSユーザーは月に平均 6.75 の異なるプラットフォームを利用- ECの広告支出は、2025年に 2,040億ドルに達する見込み- 世界のTV 視聴時間の 50.4% をストリーミングサービスが占める- 従来型検索エンジンを毎月使う人の割合はオンライン成人の約 80%- YouTube のコネクテッドTV 広告は月に4 割以上のユーザーにリーチ- 成人のオンラインユーザーの半数近くが AI に期待を寄せている- ユニークモバイルユーザー数は 57.8 億人、世界人口の 70.1% に相当

レポートはこちら：

https://www.meltwater.com/jp/global-digital-trends

◼️Meltwater Japan社について

Meltwaterは2001年にノルウェーで設立され、27,000社を超える企業に導入されているメディア、ソーシャル、そして消費者インテリジェンス分野におけるリーディングカンパニーです。日本支社は2009年に設立され、16年以上にわたり、さまざまな業界のお客さまがデータに基づいた意思決定を行えるよう支援してきました。

私たちは、世界中のソーシャルメディア、ニュースサイト、ブログなどの膨大なデータをリアルタイムで収集・分析し、企業がマーケティング、ブランド戦略、顧客サポートにおいて的確なインサイトを得られるようサポートします。多言語対応、カスタマイズ可能なダッシュボード、そして業界最先端のAI技術を活用した分析機能を提供し、多様なビジネスニーズに応えています。

代表者：執行役員社長 赤田将之

日本現地法人：東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル5F

事業内容：メディアインテリジェンスツールの開発・提供

URL：https://www.meltwater.com/jp