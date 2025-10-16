DATUM STUDIO、dbt Labs サービスパートナー最高位「Visionary」に認定

DATUM STUDIO株式会社

DATUM STUDIO株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：武智 壮平、以下 DATUM STUDIO）は、dbt Labs, Inc.（読み：ディービーティーラボ、本社：米国ペンシルべニア州、CEO：Tristan Handy、以下 dbt Labs）が定めるパートナープログラムにおいて最高位ランク「Visionary」に認定されたことをお知らせします。

dbt Labsのパートナープログラムについて

https://www.getdbt.com/partner-directory#/

dbt Labsのパートナープログラムには「Consulting & Servicesパートナー」と「Technologyパートナー」があり、このたびDATUM STUDIOは、クライアントの戦略支援・技術導入支援・dbtを用いた継続的な開発やトレーニングを提供する「Consulting & Servicesパートナー」として最高位ランクの「Visionary」に認定されました。

「Visionary」は、dbtに関する専門的な知識と豊富な経験を有し、クライアントへの導入実績と高い信頼を積み重ねてきた企業にのみ与えられる称号です。

DATUM STUDIOは、世界で初めて「Visionary」ステータスを獲得したdbt Labsパートナーの1社であり、アジア太平洋地域では最初のパートナーです。

DATUM STUDIOは今後も、dbtに関する知見と実績をさらに高め、日本におけるデータ活用のリーディングカンパニーとして、クライアントのビジネスの持続的成長と新たな可能性の創出に貢献してまいります。

DATUM STUDIOにおけるdbtサービスの取り組み

200名以上のデータサイエンティスト・データエンジニアを擁するDATUM STUDIOは、2023年6月にdbt Labsとサービスパートナー契約を締結しました。以来、dbtを活用した効率的かつ拡張性の高いデータ分析基盤の構築を通じて、クライアントのデータドリブン経営を支援しています。

dbt Labs, Inc. VP of Partner Ecosystem Shawn Toldo氏のコメント

As we grow our business in Japan, it is critical that we engage with the best partners in the region. We’re thrilled that DATUM STUDIO has chosen to engage so strategically with dbt Labs. Congratulations to them on achieving Visionary status.

日本での事業拡大にあたり、当地域で最良のパートナーと連携することは不可欠です。DATUM STUDIOがdbt Labsとの戦略的な提携を決定してくださったことを大変嬉しく思います。

「Visionary」ステータスの獲得、心よりお祝い申し上げます。

DATUM STUDIO株式会社 代表取締役社長 武智 壮平のコメント

現在、dbt Labsとのパートナーシップを強化しており、今回アジア太平洋地域で初となる「Visionary」認定を大変光栄に思います。

弊社は、データと先端テクノロジーによりお客さまの経営課題を解決するデータ分析コンサルティング・ソフトウェア開発企業ですが、この認定の取得はデータ分析や生成AIの活用を通じてお客さまの変革をさらに加速させる大きな後押しになると確信しております。

今後も、dbt Labsとの連携を深め、クライアントの持続的な成長と事業変革を支える新たな価値の創出に邁進してまいります。

dbtについて

https://www.getdbt.com/

dbt（data build tool）は、Snowflake、BigQuery、Amazon RedshiftなどのクラウドDWH上でデータ変換（Transform）を高速かつ高品質に実行するツールです。SQLとJinjaテンプレートを用いた開発により、再利用性の高いデータモデル構築、依存関係の可視化、テストやドキュメント生成を可能にし、アナリティクスエンジニアリングのベストプラクティスを実現します。

最近では、新クエリエンジン「dbt Fusion Engine」による最大30倍の高速化、ノーコードUI「dbt Canvas」やAI支援機能「dbt Insights」の提供により、非エンジニアもストレスなく活用できる環境が整備されました。さらに、AI・LLM時代と呼ばれる昨今、特に重要視されているデータガバナンスを支える基盤コンポーネント「dbt MCP Server」など、最新のデータ基盤ニーズにも対応しています。

DATUM STUDIO株式会社について

https://datumstudio.jp/

DATUM STUDIO株式会社は、データとテクノロジーでビジネスに持続的成長と新しい可能性を提供する会社です。データとツールをどのように使えばビジネスの価値を生むかについて、お客さまの状況とニーズに合わせ、ツール導入、社員研修、分析コンサルティングなど適切な支援を行います。特にデータマイニング領域において豊富な経験・技術力を有しており、データにあわせた独自のアルゴリズム構築、カスタマイズに強みがあります。

事業内容：データ活用コンサルティング、データ分析支援、システム開発、人材育成、セミナーなど

所在地：東京都目黒区下目黒1-8-1 目黒アルコタワー16F

代表者：代表取締役社長 武智 壮平