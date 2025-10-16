【資金調達＆ファン獲得と海外輸出を支援】 スリーアール株式会社と相互にパートナー契約を締結

ミュージックセキュリティーズ株式会社

1.提携内容

本提携により、当社とスリーアール株式会社（以下、スリーアール）は、互いの事業成長を目指すクライアント（以下、「クライアント企業」）に対して、当社の事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「セキュリテ」の仕組みとスリーアールの海外販売業務を提供します。

スリーアールのクライアント企業は、「セキュリテ」の仕組みを活用することで、資金調達と同時に支援者（ファン）を獲得し、ブランド認知の向上や新規顧客の開拓を促進することが可能となります。

また、当社のクライアント企業は、スリーアールによる海外販売業務を活用することにより、更なる販路拡充による事業成長が可能となります。

2.提携の背景

近年、事業成長を目指す中小企業において、多くの中小企業が「販路拡大」・「後継者課題」・「資金繰り」・「設備投資」等の様々な経営課題を抱える中、金融機関からの融資に加えて、新たな資金調達の手段を求めるニーズが高まっています。

「セキュリテ」は、単なる資金調達手段ではなく、支援者との直接的なつながりを生み出すことでファンを増やせる仕組みが特徴です。クライアント企業は、資金調達と同時にファンを獲得するため、長期的な事業成長につなげることが可能となります。

今回、世界マーケットへの海外輸出販売に強みをもつスリーアールとの提携は、「セキュリテ」によるサービス提供に海外展開のサービスが加わり、クライアント企業への更なる成長支援が可能となります。

3. スリーアール株式会社 について

会社名： スリーアール株式会社（URL：https://3rrr-hd.jp/）

代表者： 今村 陽一

本社所在地：福岡県福岡市博多区東光2-8-30 高光第一ビル2階

事業内容：【海外向けEC事業】

海外販売 、日本伝統工芸品の越境EC、日中ブランドコンサルティング

【測定機器の製造販売】

デジタル顕微鏡・内視鏡・拡大鏡・美容機器の製造、ネット通販、卸販売、OEM・ODM

【小型家電・生活用品の製造販売】

小型家電・季節家電・生活雑貨・防疫製品の製造、ネット通販、卸販売

【スマホ・PC周辺機器の製造販売 】

スマホアクセサリー・キーボード・マウスの製造、ネット通販、卸販売

ゲーミングキーボード・マウスの製造、ネット通販、卸販売

【ソフトウェア開発事業 】

システム開発、アプリ開発、Webサイトの製作

【再生可能エネルギー電源開発事業】

太陽光発電を中心とした電源開発、蓄電池用地の売買および蓄電所の組成

【シェアリングバッテリー事業】

公共・商業施設等へのシェアリングバッテリーの企画開発、設置運営およびサービス提供

【インフルエンサープロモーションeスポーツ事業】

自社eスポーツチームの運営、およびストリーマーのマネジメント、eスポーツ普及活動

ミュージックセキュリティーズ株式会社

第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1791号

加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会