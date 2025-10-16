オムロン サイニックエックス、ヒューマン・コンピューター・インタラクション分野のトップジャーナル「PACMHCI」に研究論文が採択

オムロン株式会社

オムロン サイニックエックス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：諏訪正樹、以下 OSX）は、Human-Computer Interaction(HCI)分野のトップジャーナル「Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction (以下、PACMHCI)(https://dl.acm.org/journal/pacmhci)」に、最新の研究論文が採択されたことをお知らせいたします。

PACMHCIは、人間とコンピュータシステムの相互作用に関する多様な研究を扱う学術誌です。新たな入出力システムに関する研究成果や、コンピューティングシステムにおけるユーザーエクスペリエンスの研究、コンピュータが媒介する個人・集団への効果などに関する学術研究が掲載されています。

今回採択された研究論文は、10月18日から10月22日（現地時間）にかけてノルウェー ベルゲンで開催される「The 28th ACM SIGCHI Conference on Computer-Supported Cooperative Work & Social Computing (CSCW)(https://cscw.acm.org/2025/)」にて発表いたします。詳細は、次のとおりです。

■Poet-Weaver: Reflecting on Communication Failure in Personal Relationships With Stylized AI-Generated Conversation Digests

(日本語訳：Poet-Weaver：詩的なAIがそっと支える、対人関係の振り返り)

※所属は、論文執筆時点のものです。現時点では、情報が異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。

