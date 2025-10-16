映像制作に焦点を当てたイベント「Cinematic Deep Dive’25」2025年12月10日(水)に初のオフライン開催決定！

Epic Games, Inc.

Epic Games Japan合同会社（本社: 神奈川県横浜市代表: 河崎高之）は、2025年12月10日(水) に映像制作に焦点をあてたUE5の勉強会「Cinematic Deep Dive’25」を開催いたします。 これまで2021年・2023年にオンラインで実施した「Cinematic Dive」が、2025年は初のオフラインでの開催となり、さらに充実した内容を提供いたします。

国内のプロダクションに加えて、アメリカ、タイからのゲストを迎え、映画・ドラマ・ライブ・MV・CGアニメーションなど多彩なジャンルにおけるUE5を活用した最新のワークフローや表現技術を、初心者からプロまで幅広い層に向けてお届けします。

＜開催概要＞

・日時：2025年12月10日(水) 11時～18時

・開催方式：オフライン

・会場：大崎ブライトコアホール （住所：東京都品川区北品川5丁目5-15 大崎ブライトコア3F)

・参加方法：事前申込制

・申込期限：2025年11月25日(火)

・参加費：無料

・定員：350名(先着)

・公式サイト：https://www.unrealengine.com/ja/events/cinematic-dive-2025

＜講演スケジュール＞

