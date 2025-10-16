ディールエージェント、AI Web接客担当「Hana」の対話型リード創出機能をアップデート

株式会社マツリカ

株式会社マツリカ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：黒佐英司、以下「当社」）が提供するマーケティングAIエージェント「DealAgent（ディールエージェント）」は、AI Web接客担当「Hana」の大幅なアップデートを実施し、対話型リード創出機能の提供を開始いたしましたのでお知らせいたします。

本アップデートにより、Webサイトを訪問した顧客との対話から資料提供、フォーム入力、日程調整までをシームレスに完結でき、リード創出数の約1.8倍向上（当社比）を実現します。

AI Web接客担当「Hana」の対話型リード創出機能について

2025年9月にリリースしたAI Web接客担当「Hana」は、人間らしい外見と表情を持つAIエージェントとして、訪問者の心理的ハードルを下げ、気軽に質問できる環境を創出します。これまでは質問対応による顧客の理解促進が主な役割でしたが、今回のアップデートにより、質問対応に加え、チャット上でのコンテンツの自動提供、フォーム入力、日程調整までを一気通貫で実現できるようになりました。

サイト訪問者は対話を通じて関心に応じた最適なコンテンツにすぐにアクセスでき、ページ遷移することなく資料等のコンテンツを閲覧・ダウンロードできます。さらに、興味が高まったタイミングでそのままフォーム入力やアポイントの日程調整へと自然に進むことが可能になり、商談設定までのプロセスがスムーズに完結します。

従来、顧客が離脱しがちだったページ遷移や、フォーム入力の煩雑さ、日程調整の手間といったボトルネックをAIが解消することで、単なる問い合わせ窓口から、リード・商談創出を実現するAIエージェントへと進化しました。

【アップデートされた主な機能】

・コンテンツ提示機能：対話内容に応じて最適な資料やコンテンツを自動提示し、コンバージョンを促進

・資料閲覧機能：チャットからページ遷移不要で資料の閲覧・ダウンロードが可能に

・フォーム機能：チャットからページ遷移不要でWebサイト上にフォームが出現、ユーザビリティを向上

・日程調整機能：チャットから直接、商談のアポイントメント設定が可能に

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_Zq8yi4EFkc ]

「Hana」がもたらす効果

１.リード創出数の大幅向上

従来のWebサイトと比較して、リード創出数が約1.8倍に増加（当社比）。離脱ポイントを解消することで、より多くの見込み顧客との接点を生み出せます。

２.顧客体験の向上と購買意欲の維持

ページ遷移や煩雑な入力作業を排除し、対話の流れの中で自然にコンバージョンへ誘導。顧客の関心に合わせて最適なコンテンツを提示することで、リード・商談を創出します。

３.マーケティング業務の効率化

問い合わせ対応から資料送付、日程調整までをAIが自動化。営業・マーケティングチームはより戦略的な業務に集中でき、営業部門への質の高いリード提供が可能になります。

本サービスの詳細は、以下のリンクよりご確認ください。

・DealAgentプロダクトサイト：https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

ディールエージェントについて

2025年4月より提供開始したディールエージェントは、マーケティング・営業プロセスの各フェーズにおいて、AIエージェントが人間に代わって業務を担い、自律的に顧客の情報収集・検討プロセスを前に進めるAIエージェントです。

ディールエージェントに関するお問い合わせ先

ディールエージェントの価格・詳細については下記URLから資料をダウンロード下さい。資料内にAIが搭載されており、実際にご質問やお問い合わせはAIが対応させていただきます。

お問い合わせはこちら :https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

■会社概要

「創造性高く遊ぶように働ける環境を創る」をビジョンに掲げるマツリカは、人とテクノロジーの力を掛け合わせることで、もっと自由で、もっと創造的で、充実したワークライフをこの世の中に生み出していきます。現在は、属人化の解消が急務である営業現場のユーザーに向き合い、次世代型営業DXプラットフォーム「Mazrica」と、国内初のデジタルセールスルーム「Mazrica DSR」、マーケティング・営業AIエージェント「DealAgent」を開発・提供しています。

社 名：株式会社マツリカ（https://mazrica.com）

本 社：東京都中央区東日本橋２－７－１フロンティア東日本橋６F

代表者：代表取締役CEO 黒佐英司

設 立：2015年4月30日

事業内容：次世代型営業DXプラットフォームMazricaの運営、DealAgentの運営、営業活動におけるコンサルティング業務、その他インターネットインフラ事業の開発・運営

▶︎組織の事業課題を解決するビジネスナレッジメディア「Mazrica Business Lab.」

https://product-senses.mazrica.com/senseslab/