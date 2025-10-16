【無料オンライン】MAツールを最大限に活かす！成果につながるKPI設定とデータ活用セミナーを2025/12/12(金)に開催

フロッグウェル株式会社


メール配信だけで終わらせない！MAツールを最大限に活かすKPI設計とデータ活用の秘訣を、1時間で学べます！


デジタル時代のマーケティングにおいて、MA（マーケティングオートメーション）は、リード獲得から育成、商談化までを効率化するための重要なツールです。



しかし、導入後に成果を可視化できず、「とりあえずメール配信ができるツール」として止まってしまっている企業も少なくありません。



本セミナーでは、現役のコンサルタントがMAツールを最大限に活かすための「成果につながるKPIの設定方法」と「データ活用の方法」をご紹介します。



初心者向けのセミナーとなっているので、これからMAの導入を考えている方もお気軽にご参加ください！



＜セミナーの概要＞


◆セミナータイトル
『MAツールを最大限に活かす！成果につながるKPI設定とデータ活用法』



◆開催日時


2025/12/12(金) 12:00～13:00


※所要時間は約1時間です。



◆講師


西　紘永（にし　こうえい）
Webマーケティング支援やAccountEngagementの導入支援、保守運用を担当。
Salesforce認定Account Engagementコンサルタント保有。



◆対象者


MAを導入済みだが成果を可視化できていない担当者


MAの効果測定方法やKPI設計の基礎を学びたい担当者


今後MAの導入を検討しており、事前にKPI設計したいマーケティング・営業部門の方


MAツールの種類に関わらず応用できる考え方を知りたい方
※MA初級者向けの内容となっております。



◆プログラム概要


MA（マーケティングオートメーション）とは


KPI設計について


MAにおけるKPI指標の例


MAにおけるデータ活用


MAのデータを活用できる組織にしていくために


データ活用による改善事例


※一部プログラム内容は変更となる可能性がございますのであらかじめご了承ください。



◆開催場所
オンライン



◆料金
無料



https://frogwell.co.jp/seminar_read/ma_data_seminar/



【フロッグウェル株式会社　会社概要】


会社名：フロッグウェル株式会社


代表者：小谷 直也


設立：2010年5月


所在地：〒107-0052　東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階


会社HP：https://frogwell.co.jp/



◆事業内容


・メーカー、販売会社向けシステム構築


・Salesforceソリューション開発、導入支援


・データ分析及びコンサルティング


・医療関連データ収集、加工



◆所属団体


・MD-Net賛助会員


・ジャパン・クラウド・コンソーシアム