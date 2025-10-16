イケア、埼玉県に新たに2つの商品受取りセンター（大型配送サイズ専用）を開設

イケア・ジャパン株式会社

「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン株式会社（本社：千葉県船橋市、代表取締役社長兼 Chief Sustainability Officer：ペトラ・ファーレ）は、2025年10月16日（木）より埼玉県の戸田市、春日部市にそれぞれ新規商品受取りセンター（大型配送サイズ専用）を開設します。また2025年10月23日（木）には東京都・神奈川県・山梨県の計67拠点の佐川急便営業所にてセンター受取り（小物配送専用）サービスを拡大します。

イケアは家での暮らしのパートナーとして、快適でサステナブルな暮らしを実現できる商品やサービスを手ごろな価格で提供しています。その一環として、イケアではビジネスパートナーの協力のもと「センター受取り」サービスを全国で展開しています。このサービスでは、イケアが商品をお近くの受取りセンターや佐川急便の営業所まで配送し、受け取り場所からご自宅まではお客さま自身で運んでいただきます。これにより、配送コストを抑えつつ、柔軟な受け取り方法をご提供しています。また、センター受取りサービスの拡大を通じて、ラストワンマイル配送の負荷を軽減し、環境への配慮に貢献したいと考えています。今回の開設により、大型商品受取り拠点は59カ所、佐川急便と連携した小型商品受取り拠点は537カ所となり、イケアは商品受取り拠点を全国に596カ所構えることになります。なお、受取り拠点に加え、イケア・ジャパンは引き続き、全国のイケア店舗にて無料の店舗受取りサービスを提供しております。

商品受け取りセンターの詳細は以下よりご確認ください。

■URL：https://www.ikea.com/jp/ja/customer-service/services/click-collect/

【埼玉県の新規商品受取りセンター（大型配送サイズ専用）について】

2025年10月16日（木）開設

【（新）商品受取りセンター戸田】

■名称：商品受取りセンター戸田

■住所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目7-8-8 株式会社エコバディ

■営業時間：10:00～17:00

■定休日：日曜日、正月の長期休暇期間

■サービス料金 ： 総商品重量上限300kgまで一律3,900 円

■商品出荷店舗： IKEA新三郷

【（新）商品受取りセンター春日部】

■名称：商品受取りセンター春日部

■住所：〒344-0121 埼玉県春日部市上柳77 株式会社リープ

■営業時間：9:00～12:00 /13:00～17:00

■定休日：正月の長期休暇期間

■サービス料金 ： 総商品重量上限300kgまで一律3,900 円

■商品出荷店舗： IKEA新三郷

【商品受取りセンター（小物配送専用）について】

2025年10月23日（木）開設

■ IKEA Tokyo-Bay出荷の商品を東京都、神奈川県、山梨県の新規計67拠点にてお受取りいただけます。



東京都：稲城市、板橋区、江東区、小金井市、小平市、国立市、渋谷区、新宿区、昭島市、品川区、立川市、豊島区、福生市、武蔵野市、武蔵村山市、三鷹市、大田区、東村山市、八王子市

神奈川県： 相模原市

山梨県：笛吹市、都留市、中巨摩郡

※ 東京都内は多数の営業所開設を予定しているため、数ヶ月間にわたり段階的にサービスエリアを拡大していきます。

※ 近隣店舗に在庫がない商品についてはサービスをご利用いただけません。またお申し込みから商品受取りセンターでの商品受取まで数日かかります。詳しくはイケア店舗、カスタマーサポートセンターにてご確認ください。

