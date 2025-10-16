モノづくり、その悩み見抜きます

株式会社エクサ

わずかなきっかけでサプライチェーンが崩壊し、これまでの常識や計画が通用しない。私たちは今、そんな脆く、予測不能な「BANI時代*」の真っただ中にいます。

このような時代を背景に、モノづくりの現場が抱える悩みは、もはや個別の課題に留まりません。需要の急変、供給網の混乱、熟練技術の継承といった問題が複雑に絡み合い、部門間の壁を越えた、しなやかで迅速な経営判断がかつてないほど求められています。

本セミナーでは、これらの入り組んだ課題を解き明かすエクサ独自の「DX処方箋」をご提案します。具体的には、グローバルで高い評価を得る“ナンバーワン”のソリューション群と、エクサ独自開発である“オンリーワン”のソリューションを最適に組み合わせ、唯一無二の価値を持つソリューション（One Solution）としてご提供いたします。

セミナー本編では、複雑な製品見積もりを迅速化する「Tacton CPQ」、変化に即応するサプライチェーン計画を実現する「Kinaxis Maestro」、製造ノウハウを形式知化する独自ソリューション「exa SPBOM Suite」、そして迅速な意思決定を支えるデータドリブン経営の基盤「SAP S/4HANA Cloud」。これらソリューション群が、DX推進ステップに合わせたジャーニーマップの形で、いかにして価値を創出するのかを解説します。

*BANIとは： 物事が脆く崩壊しやすく（Brittle）、将来への不安が蔓延し（Anxious）、原因と結果が単純に結びつかず（Non-linear）、理解が困難な（Incomprehensible）状況を示す、現代の混沌とした世界情勢を表す言葉です。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1318/table/424_1_b475c457b4f876237cdd8d13b9dae696.jpg?v=202510170957 ]

■講演プログラム/講演者

１.オープニング 執行役員 エンタープライズ営業本部長 山口 哲也

２.Tacton CPQ エンタープライズ営業本部 インダストリーソリューション営業部 山田 倫太郎

３.Kinaxis Maestro エンタープライズ営業本部 インダストリーソリューション営業部 齋藤 正樹

４.exa SPBOM Suite エンタープライズ営業本部 インダストリーソリューション営業部 遠藤 俊介

５.SAP S/4HANA Cloud エンタープライズ営業本部 インダストリーソリューション営業部 古川 孟琉

６.クロージング エンタープライズ営業本部 インダストリーソリューション営業部 部長 田口 貢

詳細を見る :https://www.exa-corp.co.jp/events/004542.html?utm_medium=prtimes&utm_source=20251119