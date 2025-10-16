株式会社ミロク情報サービス

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝周樹、以下「MJS」）は毎月、財務や経営の専門家による、経理や財務の実務研修から、税理士会認定研修、システム研修まで多彩なセミナー研修会を実施しています。詳細情報は、MJSコーポレートサイト（https://www.mjs.co.jp/seminar.html）をご参照ください。

■ 11月おすすめセミナーのご案内

バックオフィスの実務担当者が語る！生成AIをどう使う？どう活かす？

～Microsoft担当者がMJSの実務担当者に伝授する生成AIの活用法～

MJSの経理、人事、総務の実務担当者が生成AIを日常業務にどのように使っているかをご紹介し、更なる活用法について探求します。

Microsoftの担当者に疑問を投げかけ、実務で使える活用法について伝授いただきます。

社内のセンシティブな情報を取り扱う部門が安全に生成AIを使い業務効率化を図るヒントを探る75分のセミナーです。

※本セミナーはMJSのメタバース展示会「MJS METAVERSE FAIR 2025 秋」内で開催されるセミナーです。https://www.mjs.co.jp/seminar/feature/mvf2025aut/

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18493/table/471_1_b683397b52e23dc6cfbca30f7ee9ade3.jpg?v=202510170726 ]

■ 11月の無料オンラインセミナー（一部ご紹介）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18493/table/471_2_73be6e74b9a52210c8d422e3591357eb.jpg?v=202510170726 ]

※お申し込みの受付は、先着順となります。定員になり次第締め切らせていただきます。

■ セミナーお申し込み方法

申込URLまたはMJSコーポレートサイト（https://www.mjs.co.jp/seminar/）よりお申し込みください。受付完了のメールが届きますのでご確認ください。

※受付完了メールが届かない場合は、メールアドレスをご確認の上再度お申し込みください。

本セミナーはZoomを利用したオンラインセミナーです。

Zoomを初めてご利用になる場合は、アプリケーションのインストールが必要です。

パソコンにはスピーカー（またはヘッドフォン）が必要です。MJSからは映像と音声でお伝えいたします。カメラは不要です。

■ 株式会社ミロク情報サービス（MJS）について （https://www.mjs.co.jp/）

全国の会計事務所と中堅・中小企業および小規模事業者に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、財務を中心としたERPシステムを利用する約18,000社の中堅・中小企業をはじめ、約10万社の企業ユーザーを有し、各種ソリューションサービスの提供および企業の経営改革、業務改善を支援しています。

