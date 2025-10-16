株式会社アバントグループ

アバントグループで、デジタルトランスフォーメーション（以下「DX」）推進事業を展開する株式会社ジール（本社：東京都品川区、代表取締役社長：沼田 善之、以下「ジール」）は、ジール社員でビジネスアナリティクスプラットフォームユニット所属の永田 亮磨が、米国マイクロソフトより「Microsoft MVPアワード（Data Platform部門）」を2021年から5年連続で受賞したことを発表いたします。

■ Microsoft MVP（Most Valuable Professional）アワードについて

MVPは、卓越した技術力と豊富な知識を持ち、テクノロジーを通じて社会やコミュニティに貢献する専門家です。Microsoft 製品およびサービスに関する深い理解を有し、複数のプラットフォームやソリューションを組み合わせて実際の課題を解決する高い技術力を発揮しています。

世界90の国と地域で、4,000名を超えるMVPが活動しており、イノベーションへの情熱、コミュニティへの貢献意識、そして知識を追求する姿勢によって結ばれた、グローバルな専門家コミュニティを形成しています。また、優れた技術力に加えて、他者を支援し、知見を惜しみなく共有する姿勢こそが、MVPの大きな特徴です。

詳細は、以下URLよりご覧ください。

https://mvp.microsoft.com/en-US/faq?section=mvp#mvp-program-information-0

■ 受賞理由

Microsoft Azureに関する高度な知識、業界でも極めて優秀な専門性、ブログ（Qiita）、SNS等への Microsoft Azureに関する技術記事の継続的な投稿活動、豊富な知識や実績を活かしたマイクロソフト依頼のワークショップ、ウェブセミナーでの講演活動などが評価されました。

■ 永田が支援をおこなったマイクロソフト製品 最新導入事例

・第一フロンティア生命保険株式会社様

データ統合基盤を「Microsoft Fabric」で構築しデータ活用の民主化を加速させ次なる成長を目指す

伴走パートナーに高度な知見と導入実績を持つジールを選択

https://www.zdh.co.jp/customer/d-frontier-life-fabric/

・株式会社ヤマシタ様

データ活用の民主化を加速させるため、オールインワン分析ソリューション「Microsoft Fabric」を国内先行導入 ジールの高度な知見と豊富な経験によりスムーズな構築を実現

https://www.zdh.co.jp/customer/yamashita/

データ活用民主化を推進するヤマシタ、そのためのデータ基盤として Microsoft Fabric を採用、全国 70 以上の拠点全てに DX 人財を配置することを目指す

https://www.microsoft.com/ja-jp/customers/story/22430-yamashita-co-ltd-azure

今後もジールは、データ活用領域における30年以上の実績と知見を生かし、企業のDX実現を伴走するパートナーとしてお客様の企業価値向上に貢献するとともに、すべての人々がデータを活用でき、そのデータから恩恵を受けられる社会の実現を目指してまいります。

【株式会社ジールについて】

株式会社ジールは、DX構想策定のコンサルティングやデータ基盤構築、AIを主軸としたデータ高度利用支援や内製化の伴走型支援など、プロジェクトの全工程にわたって、最先端のテクノロジーと専門性による一気通貫のサービスを提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援しています。自社製品として、クラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」、DX人材育成を支援する「ZEAL DX-Learning Room」、オープンデータ活用サービス「ＣＯ-ＯＤＥ」、AI系SaaS「STORYAI」なども展開しています。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの 100%子会社です。

社 名：株式会社ジール

設 立： 2012 年 7 月

代表者：代表取締役社長 沼田 善之

URL： https://www.zdh.co.jp/

主要業務：ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティングサービス・サポートサービス など

本社所在地：東京都品川区上大崎 2 丁目 13 番 17 号 目黒東急ビル 6 階

大阪支社：大阪府大阪市中央区伏見町二丁目 1 番 1 号 三井住友銀行高麗橋ビル 7F

札幌オフィス：札幌市中央区北5条西11丁目15-4

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/

主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

＜アバントグループ＞

○株式会社アバント：https://www.avantcorp.com/

○株式会社インターネットディスクロージャー ：https://internet-disclosure.com/

○株式会社ジール：https://www.zdh.co.jp/

○株式会社ディーバ：https://www.diva.co.jp/

〇株式会社VISTA：https://vista.avantgroup.com/

※Microsoft、Azureは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。

以上