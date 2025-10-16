【オンラインセミナー】認識率が悪くなる！？単語登録の落とし穴～すぐに改善できる8つのTips～【10月30日（木）開催】

株式会社アドバンスト・メディア

2025年10月30日（木）、株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、オンラインセミナー「認識率が悪くなる！？単語登録の落とし穴～すぐに改善できる8つのTips～」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://go.amivoice.com/l/83072/2025-10-02/f1yhd9?from=pr

音声認識の「単語登録」とは、固有名詞や認識されにくい言葉を正しく認識させるために辞書へ追加する機能です。

ただし、登録方法を間違えると、予期しない変換や文脈に合わない単語が増え、認識率が下がることもあります。

本セミナーでは、単語登録でよくあるミスと改善方法を実際の音声サンプルを使い、具体例を交えてわかりやすく解説します。

当日はチャットで質問もできますので、この機会にぜひご参加ください。

■このセミナーでわかること

・登録時に気をつけたい「表記」と「読み」の設定方法

・クラス指定・プロファイルの活用例

・避けたい登録例

■こんな方におすすめ

・特定のフレーズが、何度話しても認識されない

・認識精度の改善に行き詰まりを感じている

・単語登録を正しく理解・活用したい

認識率が悪くなる！？単語登録の落とし穴

～すぐに改善できる8つのTips～

