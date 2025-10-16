快挙！オリコン（ジャズ・クラシックチャート）で第１位を獲得！

一般社団法人東京女子管弦楽団

2025年10月16日発表

一般社団法人東京女子管弦楽団（理事長：永井 美奈子、楽団本部：東京都渋谷区、以下弊楽団）が、2025年5月15日に日本製鉄 紀尾井ホールにおいて開催された、第６回定期公演での演奏を収録したライブ盤CD 『ベルリオーズ：幻想交響曲』が、10月20付けオリコン（ジャズ・クラシックチャート）において、売上第１位を獲得いたしました。(*1) クラシック音楽離れが叫ばれ、CDの売上が低迷する中での快挙です。

弊楽団は、女性演奏家による管弦楽演奏を通じて、芸術音楽の普及活動を行い、音楽教育の向上に寄与し、芸術音楽が広く社会に支持され浸透することを目指すとともに、特に女性の芸術音楽分野の活躍の場を創出することにより女性音楽家の社会的地位の向上を図り、我が国芸術音楽文化を育成・発展させることを目的とし、2022年に創設されたプロオーケストラです。弊楽団はこれからも、プロオーケストラの既成概念に捉われず、様々な取組みを通して、より多くの皆様にクラシック音楽の素晴らしさを伝えてまいりたいと考えております。

*1 集計期間10月6日～10月12日

＜ベルリオーズ：幻想交響曲 収録曲（2枚組）＞

●Disc1

1. 『天国と地獄』より序曲／オッフェンバック

2. ボレロ／ラヴェル

●Disc2

幻想交響曲／ベルリオーズ

1. 第一楽章 夢・情熱

2. 第二楽章 舞踏会

3. 第三楽章 野の風景

4. 第四楽章 断頭台への行進

5. 第五楽章 サバトの夜の夢

（encore）チャイコフスキー：バレエ組曲『くるみ割り人形』より「花のワルツ」

一般社団法人東京女子管弦楽団 事務局長 佐藤 雄己 ／ 福田 真智子

メール：info@tokyowo.art TEL: ０3-６３０３-２３６６

楽団公式サイト：https://tokyowo.art/