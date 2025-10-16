物件情報管理サービス「ZISEDAI LAND」飯田グループホールディングス子会社の東栄住宅へサービス提供を開始

株式会社タスキホールディングス

株式会社タスキホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏村 雄）のグループ会社である株式会社ZISEDAI（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏村 雄、以下、ZISEDAI）は、飯田グループホールディングスの子会社である株式会社東栄住宅（本社：東京都西東京市、代表：佐藤 千尋、以下、東栄住宅社）へ物件情報管理サービス「ZISEDAI LAND」の提供を開始したことをお知らせいたします。

東栄住宅社オフィス（(C)株式会社エスエス 撮影：北條 裕子）

◆ 東栄住宅社について

東栄住宅社は、「本質に、帰ろう。」とのスローガンのもと、1951年の創業以来永きにわたり品質性能の高い住宅を提供しつづけています。全国25都道府県において、分譲住宅「ブルーミングガーデン」をはじめ、年間約5,000棟もの住宅の販売実績を誇っております。同社の供給する住宅の92.2%が長期優良住宅の認定を取得するなど、10年後、30年後も「ここに住んでいてよかった」と感じられる確かな顧客価値を提供しています。

◆ 「ZISEDAI LAND」の導入に至った背景

導入以前においては、物件情報は全国に存在する72の各営業拠点にてExcelシートを用いて管理されていました。同一の物件について複数の店舗が情報を入手するケースが多く発生しており、重複が生じる度に店舗間での確認・共有が必要となることで、特に物件情報の入手に関する時系列や情報の入手ルートの調整に多くの時間と労力を費やしていました。また、膨大な会議資料の作成など、営業以外の業務に多くのリソースを割かなければいけない状況を課題に感じておられました。

上記のような課題を受け、業務効率を改善すべく「ZISEDAI LAND」をご導入いただきました。「ZISEDAI LAND」では、入手した物件情報をクラウド上に簡単な操作で登録ができ、場所を問わずにタイムリーな情報共有が可能となったことで、店舗間の調整に割いていた時間や労力の削減を実現されました。また、生成AIを用いたOCR機能により各種書類の読み取りからデータベースへの登録が自動で完了、物件概要書等の資料作成にかかる時間を大幅に短縮したことで、営業活動のリソース確保につながりました。拠点・人員数の多さから社内利用率の停滞を案じられていましたが、直感的に操作可能なUI/UX設計により、問い合わせもほとんどなくスムーズな社内浸透を達成されました。

【特に評価いただいたポイント】

・わかりやすいUI/UX設計でスムーズに社内へ浸透

・物件情報のタイムリーな共有により情報の属人化を防ぎ、業務効率化を実現

・全社での情報一元化により、取りこぼしのない仕入を実現

・物件ごとの詳細な分析情報をデータベース化、登録情報からAIが会議資料を自動で生成

マップ上の操作を中心とした直感的なUI設計（左）／登録情報から各種資料を出力（右）

◆ 「ZISEDAI LAND」について

「ZISEDAI LAND」は、これまで不動産業界内において、紙の地図やExcelシートで管理していた土地・物件情報を、PCやスマートフォンで簡単に記録・閲覧ができるようにし、営業効率を格段に向上させるバーティカルSaaS型サービスです。すべての情報をクラウド上で一元管理することで、検索性の向上・業務の可視化を実現、データマーケティングによって効果的な営業戦略の策定にも役立ちます。

「ZISEDAI LAND」では、AIにより最新の都市情報を自動取得することができ、学習データと独自の地理情報システム（GIS：Geographic Information System）によって、用地情報を入力するだけで、建ぺい率、容積率、日影規制（※）などの各種建築規制をマップ上に表示し、用地のスピーディーな事業性評価を実現します。

また、BI（Business Intelligence）ツールとしての機能も充実しています。営業担当者や取引先ごとの仕入状況や傾向を分析し、属人的になりやすい不動産営業を可視化し、効果的な営業戦略の策定に活用いただけます。

（※）日影規制の自動取得は東京23区のみ対応

・「ZISEDAI」サービスサイトはこちら(https://zised.ai/)

・お問い合わせはこちら(https://zised.ai/#form)のフォームよりご連絡ください。

◆ 株式会社東栄住宅の会社概要

社名 ：株式会社東栄住宅

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 千尋

URL ：https://www.touei.co.jp/

本社 ：東京都西東京市芝久保町4-26-3

設立 ：1951年3月10日

◆ 株式会社ZISEDAIの会社概要

『その技術を次世代へ』を企業理念に掲げる株式会社ZISEDAIは、SaaS型プロダクトを中心に、不動産テック事業及びDXコンサルティング事業を展開しています。不動産業に限らない幅広い業界との共創を通じて、体感できるソリューションを提供してまいります。

社名 ：株式会社ZISEDAI

代表者 ：代表取締役社長 柏村 雄

URL ：https://corp.zised.ai/

本社 ：東京都港区北青山2-7-9 日昭ビル

設立 ：2022年12月12日

◆ 株式会社タスキホールディングスの会社概要

『人を起点に。空間をデジタルに。未来を変える仕組みをつくる。』をミッションとして、2024年4月1日に株式会社タスキと株式会社新日本建物の経営統合により設立いたしました。デジタル技術の活用により、不動産価値流通において業界を問わない価値の提供と、その基盤となるプラットフォーム構築を実現いたします。

社名 ：株式会社タスキホールディングス

代表者：代表取締役社長 柏村 雄

URL ：https://tasuki-holdings.co.jp/

本社 ：東京都港区北青山2-7-9 日昭ビル7F

設立 ：2024年4月1日