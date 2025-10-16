不動産クラファン「ライブズファンディング」世田谷区マンションを対象とした新ファンド「Lives-FUNDING33号」を公開

株式会社ライブズ

株式会社ライブズ（東京都新宿区、代表取締役社長：新畑 誠、以下「ライブズ」）が運営する不動産クラウドファンディング「Lives-FUNDING（ライブズファンディング）」は、新ファンド「Lives-FUNDING#33（区分マンション×世田谷区））」を公開しました。

▼Lives-FUNDING#33（区分マンション×世田谷区）

https://lives-funding.com/fund/detail/33(https://lives-funding.com/fund/detail/33)

Lives-FUNDING#33概要

Lives-FUNDING#33 HY's Salire用賀



本ファンドは、東急田園都市線「用賀」駅から徒歩9分に位置する区分マンション「HY's Salire用賀（ハイズサリーレヨウガ）」の1室を投資対象としています。緑が多く落ち着いた住環境でありながら、「渋谷」へのアクセスにも優れた人気エリアです。周辺にはスーパーやカフェ、生活関連施設がそろい、住みやすさと利便性を兼ね備えたロケーションです。2017年2月竣工、総戸数51戸の洗練されたマンションです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120430/table/15_1_f0837b30363fb4177e0ee39a9882299f.jpg?v=202510170526 ]

Lives-FUNDING#33スケジュール

優先劣後構造を採用（運営側が先に損失を負担する仕組み）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120430/table/15_2_8a8905a4b69dd46aea88da2f14467872.jpg?v=202510170526 ]Lives-FUNDING#33 優先劣後割合：優先出資額90％、劣後出資額約10％

運営会社であるライブズ社も対象不動産へ出資を行う優先劣後構造を採用しております。

劣後出資分（ライブズ社出資分）までの損失はライブズ社が負担します。

※投資家皆さまの元本を保証するものではありません。ライブズ社が出資した部分で補えない場合、投資家の皆さまの元本も毀損します。

※優先劣後割合：優先出資額90％、劣後出資額約10％

無料登録・投資の方法

（１）Lives-FUNDINGにアクセス

https://lives-funding.com/(https://lives-funding.com/)

（2）メールアドレスを登録

https://lives-funding.com/invest/preregister(https://lives-funding.com/invest/preregister)

（3）登録したメールアドレス宛てに投資家登録のURLが届く

（4）お客様情報の登録、口座登録、本人確認書類の提出

※必要書類のご提出後、審査がございます。

（5）Lives-FUNDING#33にご応募

https://lives-funding.com/fund/detail/33(https://lives-funding.com/fund/detail/33)

※ご応募可能日時は2025年10月20日(月)12時からになります。

エレベーター内広告で情報発信！

Lives-FUNDING#33 エレベータ内広告で情報発信！

多くの方に不動産クラウドファンディングの魅力を知っていただくため、主要都市のエレベーター内に広告を掲載しています。

日常の中で自然と目にとまるようなプロモーションを通じて、資産運用をもっと身近に感じていただけるよう、これからも情報を発信していきます。

※本広告はLives-FUNDING #33の募集期間にあわせて実施しております。

不動産クラウドファンディング「Lives-FUNDING」について

「Lives-FUNDING（ライブズファンディング）」は、株式会社ライブズ（https://www.lives-group.com/(https://www.lives-group.com/)）が運営する不動産投資型クラウドファンディングです。

「不動産投資を習慣に」をコンセプトに掲げ、1口1万円から手軽に不動産投資が始められます。

物件の管理・運営はライブズのグループ会社が担当するので、投資家の皆さまは特別な手間なく「ほったらかし」で運用が可能。

投資初心者の方も無理なくご利用いただけます。

株式会社ライブズ

不動産事業を通じて、 安心を提供し、未来の人生を支えます。

ライブズでは、関東首都圏の駅近エリアを中心に、自社ブランドマンション「HY's」シリーズの企画・開発・販売・管理を行っています。資産と賃料収入をご自身の将来のために、資産として現物として大切な人につなぐために安心を提供し、未来の人生を支えることができる商品づくりに挑戦し続けます。

【社名】株式会社ライブズ（https://www.lives-group.com/(https://www.lives-group.com/)）

【代表者】新畑 誠

【本社】東京都新宿区西新宿8-11-1 日東星野ビル 8F

【電話番号】03-5331-3399

【設立】2000年6月16日

【資本金】1億円

【業務内容】

・不動産に関するコンサルティング業務

・不動産の売買及び仲介業務

・不動産特定共同事業法に基づくクラウドファンディング事業

・損害保険代理業務

・生命保険代理業務

・内装インテリア、内装工事

【免許登録】

・宅地建物取引業免許 東京都知事 (4) 第88704号

・賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣（01）第001842号

・不動産特定共同事業許可 東京都知事 第166号