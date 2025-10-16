ホース・配管システムのプロフレックス、Parker製E-Z FORM 水冷ホース（7395シリーズ）の在庫化・国内でのアッセンブリを開始

プロフレックス株式会社

ホース・配管システム製造販売のプロフレックス株式会社（所在地：埼玉県さいたま市/代表取締役社長：平山 哲）は、Parker Hannifin社製E-Z FORMホース（7395シリーズ）の在庫化と国内（さいたま本社）でのアッセンブリを開始しました。これにより、AI・クラウド化が進むデータセンターにおける水冷化ニーズに迅速かつ柔軟に対応可能となります。

■サーバー高性能化で「空冷」から「水冷」へ加速

近年、AIやクラウドサービスの急速な普及に伴い、国内のデータセンターでは高性能サーバーの導入が進んでいます。その結果、発熱量の増加によって従来の空冷方式では冷却が困難となり、より効率的な水冷システムへの移行が求められています。

■「曲がりにくい」「漏れる」…冷却ホースの課題

水冷化の現場では、以下のような声が多く寄せられていました。

・曲げてもキンクしにくい柔軟性を持つゴムホースがほしい

・高温（80℃以上）対応の製品が必要

・冷却水や不凍液への耐性が求められる

・ホースバンドでは不安。より信頼性の高い「加締め」加工で漏れを防ぎたい

・難燃性のある製品が必要

・短納期＆国内在庫で迅速に入手したい

■Parker製E-Z FORM 水冷ホース（7395シリーズ）の国内在庫＆アッセンブリ開始

上記のニーズに応えるべく、プロフレックスでは、海外データセンターでも多数実績があるParker製E-Z FORM 水冷ホース（7395シリーズ）を在庫化し、プロフレックスさいたま本社にて加締めでのアッセンブリを開始しました。

ホースのサイズは以下の3種類を常時在庫化し、短納期での出荷対応を実現しました。

・7395-1000300：内径1インチ（25.4mm）

・7395-1250025：内径1-1/4インチ（31.8mm）

・7395-2000025：内径2インチ（50.8mm）



カタログURL：Thermal-Management-Hoses-Bulletin.pdf(https://www.parker.com/content/dam/parker/apac/taiwan/industries/literature/Thermal-Management-Hoses-Bulletin.pdf)

■製品の主な特長

１. 極めて高い柔軟性

独自の縦溝構造により、狭小スペースでも自在なルーティングが可能。成形ホース不要で設計の自由度が大きく向上します。

２. 加締めアッセンブリで高信頼性

ホースバンド締めではなく、専用機械と専用口金具による加締め加工を採用することで、継手部からのリークリスクを大幅に低減。

冷却ラインにおける長期安定稼働とメンテナンス性の向上に貢献します。

３. 過酷環境でも安心の耐久性

耐摩耗・耐熱・耐オゾン性に優れたカバー材と、冷却液や中性薬品に対応したチューブ構造。さらに、静電気対策や真空対応も施されており、フルサクション性能も備えます。

■マルチブランド対応＆短納期体制

プロフレックスでは、お客様が指定されるカップリングとParker製E-Z FORMホース（7395シリーズ）を組み合わせて、アッセンブリを行うマルチブランド対応をしております。既存の機器や配管に合わせ、異なるメーカーのホースと継手でのアッセンブリを行うことが可能です。さらに、カップリング部分までを含めたリーク検査を実施いたします。

接続に必要な特殊アダプターも図面作成から製作まで短納期で対応いたします。

お客様のご要望に合わせて配管部材を選定・提案しアッセンブリ対応いたします。

■金具設計～アッセンブリ～検査まで“全部お任せ”の安心体制

ホースや継手のことならプロフレックスにお任せください！



金具の設計・製造から、ホースの加締め・検査・納品までワンストップ対応。ご要望に応じたカスタムも柔軟に行います。

水冷ホースはアッセンブリ後に全数リーク検査を実施して、高い信頼性と安全性を実現しています。

データセンターの水冷システムの導入が進むことによる冷却水用ホースの需要は増加していますが、装置側と建屋側で配管規格が異なることも多く、接続には工夫が必要です。

当社では、最適なホースや継手・カップリングの選定からアッセンブリ・検査まで、一貫したサービスを提供し、スムーズな導入と安定稼働を支援します。

■会社概要

会社名：プロフレックス株式会社

所在地：埼玉県さいたま市見沼区御蔵1172

代表者：代表取締役社長 平山 哲

創業：1970年11月

企業サイトURL：https://www.proflex.co.jp/



＜お問い合わせ＞

最適な配管・冷却ソリューションをご提案いたします。

製品に関するご相談は、以下よりお問い合わせください。

▶ https://www.proflex.co.jp/contact/