次世代エアモビリティ『STAR WALKERS』先行お披露目会を開催

株式会社ワールドスキャンプロジェクト（本社：東京都新宿区、代表取締役：上瀧良平、以下「WSP」）は、次世代エアモビリティ『STAR WALKERS（スターウォーカーズ）』の予約販売受付を2025年10月16日（木）より開始しました。これに先立ち、メディア向けの先行お披露目会を開催しました。

●株式会社ワールドスキャンプロジェクト 上瀧代表よりプレゼンテーション

当日は、株式会社ワールドスキャンプロジェクト代表取締役・上瀧良平が登壇し、アンベールにより『STAR WALKERS』の実機を初お披露目しました。ワンボックスカーにおさまるコンパクトなサイズ感に、会場からは驚きの声が上がりました。

続いて、ワールドスキャンプロジェクトの取組み内容、『STAR WALKERS』投入の狙い、および今後の展望について説明。「これまでワールドスキャンプロジェクトでは、独自開発のドローン搭載装置を用い、世界各地の遺跡を3Dスキャンしてきました。今回は、そのドローンスキャン技術を基盤に、次なる挑戦として次世代エアモビリティ『STAR WALKERS』を開発しました。製品名には、“地球という星を歩く人”という想いを込めており、まさに誰もが空中散歩を楽しめる未来が始まります。」と述べ、空をもっと身近に、もっと自由に、『STAR WALKERS』が創り出す新しい移動のカタチについて力強く語りました。

●『STAR WALKERS』について

革新的なデザインと直感的に操れる操作性で、未来の移動を叶える空飛ぶスポーツカー「STAR WALKERS」。高度なセンサとGPSシステムが飛行の安定性を確保し、障害物回避や自動着陸システムも搭載。あらゆるシーンで安心して使えるよう、細部まで設計されています。空をもっと身近に、もっと自由に。STAR WALKERSが、新しい移動のカタチを創り出します。

・予約受付期間：2025年10月16日（木）～

・販売価格：\21,500,000 税別

・公式サイト/予約販売サイト：https://starwalkers.jp/

＜特徴＞

１. 短時間充電で快適な飛行を実現

STAR WALKERSは、効率的なバッテリーシステムを採用し、比較的短い充電時間で十分な飛行時間を確保できます。スムーズな充電プロセスにより、次のフライトへの準備時間を短縮。待ち時間を減らし、連続して空の旅をお楽しみいただけます。

２. 優れた静音性と軽量化を実現

従来のエアモビリティに比べて騒音を大幅に削減。静音性に優れており、さまざまな環境で快適に使用できます。さらに、軽量なボディを採用することで取り扱いやすさも向上。日常的に使える新しいモビリティとして設計されています。

３. 脱炭素化で環境負荷を低減

空飛ぶスポーツカー「STAR WALKERS」は、電動モーターを採用し、走行時に二酸化炭素を排出しない環境配慮型の設計です。地上交通の混雑緩和や環境負荷の低減に寄与する、持続可能な未来の移動手段として期待されています。

＜機体概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119363/table/21_1_3e1f82b12c10a8f905f2126bafaaa1db.jpg?v=202510170526 ]

※仕様は弊社の判断で変更となる可能性があります。

＜株式会社ワールドスキャンプロジェクト概要＞

代表者：代表取締役 上瀧 良平

設立：2020年1月22日

所在地：東京都新宿区西早稲田2-18-23

主な事業：ロボット・ドローン、センサ、Web3インフラ、汎用IoT端末、その他関連製品の研究開発・設計・製造・販売・輸出

共同研究：九州大学、名古屋大学、東京大学

URL：https://world-scan-project.com/