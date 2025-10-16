【山崎実業 towerシリーズの新商品】3種類の目隠しワゴンが発売になりました。

写真拡大

山崎実業株式会社


■目隠しワゴン タワー スリム


■目隠しワゴン タワー 天板付き


■目隠しワゴン タワー スリム 天板付き


たっぷり収納してもスッキリ目隠し収納ができる！


使わない時は裏返すことで、かさばる大きな物を目隠ししながら一括収納できるワゴンです。


調味料のストックや食品類、備蓄食品やプロテインなどの健康食品、ペットシート・おもちゃ・ペットフードなどのペット用品、ランドセルや教材などお子様の学用品の収納におすすめです。


頑丈なキャスターと取っ手付きなので移動もラクラク。


可動棚板は収納物の高さに合わせて調節可能です。


目隠しワゴン タワー スリム :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/33197/
目隠しワゴン タワー 天板付き :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/57699/
目隠しワゴン タワー スリム 天板付き :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/14917/


山崎実業株式会社


https://www.yamajitsu.co.jp/



アプリ


https://yappli.plus/yamajitsu



Instagram


https://www.instagram.com/yamazaki.home.channel/



X


https://twitter.com/Yamazaki_home



Facebook


https://www.facebook.com/Yamazaki.home.channel/



TikTok


https://www.tiktok.com/@yamazaki_home_channel