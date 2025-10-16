【山崎実業 towerシリーズの新商品】3種類の目隠しワゴンが発売になりました。
山崎実業株式会社
目隠しワゴン タワー スリム :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/33197/
目隠しワゴン タワー 天板付き :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/57699/
目隠しワゴン タワー スリム 天板付き :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/14917/
■目隠しワゴン タワー スリム
■目隠しワゴン タワー 天板付き
■目隠しワゴン タワー スリム 天板付き
たっぷり収納してもスッキリ目隠し収納ができる！
使わない時は裏返すことで、かさばる大きな物を目隠ししながら一括収納できるワゴンです。
調味料のストックや食品類、備蓄食品やプロテインなどの健康食品、ペットシート・おもちゃ・ペットフードなどのペット用品、ランドセルや教材などお子様の学用品の収納におすすめです。
頑丈なキャスターと取っ手付きなので移動もラクラク。
可動棚板は収納物の高さに合わせて調節可能です。
