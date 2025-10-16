岐阜のゲーム祭典「第8回 全国エンタメまつり（ぜんため）」にポケットペアが初出展！ 『パルワールド』に加え、新作『ネバーグレイブ』『トラックフル』が試遊可能！

株式会社ポケットペア

株式会社ポケットペア（東京都品川区、代表取締役社長：溝部拓郎）は、2025年10月18日(土)から19日(日)に岐阜県各務原市で開催されるゲームイベント「第8回 全国エンタメまつり（ぜんため）」に、初めて出展することをお知らせいたします。

ブースでは、世界的に大ヒットした『Palworld / パルワールド』はもちろん、現在開発中の新作タイトル『Never Grave: The Witch and The Curse』および『Truckful / トラックフル』の3作品を試遊いただけます。その場で試遊、またはSNSフォロー・ウィッシュリストへの追加をしていただいた方に『パルワールド』オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

さらに、会場には『パルワールド』から「ツッパニャン」の着ぐるみも登場し、皆様とのグリーティングを予定しています。

●「第8回 全国エンタメまつり（ぜんため）」について

「ぜんため」は、岐阜県各務原市で開催されるゲームを中心としたエンターテインメントイベントです。「秋のハロウィン＆ピクニック」をテーマに、広々とした公園でゲームの試遊、グッズ販売、ステージイベント、グルメなどが楽しめます。

【イベント概要】

代表作・出展タイトル

- イベント名： 第8回 全国エンタメまつり（ぜんため）- 開催日：- 2025年10月18日(土) 10:00～17:00- 2025年10月19日(日) 10:00～15:30- 会場： 各務原市民公園（岐阜県各務原市那加門前町3丁目）- 主催： 全国エンタメまつり実行委員会- イベントHP： https://zentame.com/(https://zentame.com/)■『Palworld / パルワールド』について

『Palworld / パルワールド』は、不思議な生き物「パル」が暮らす世界を舞台とした、最大32人マルチプレイ対応のモンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲームです。

パルと出会い、捕まえたり、育てたり、闘わせたり、働かせたり、売り飛ばしたりーー。様々なパルたちと協力しながら、広大な世界を思うままに冒険することができます。

ゲーム概要

- タイトル： Palworld / パルワールド- ジャンル： モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフト- 対応プラットフォーム： PC（Steam）、PlayStation 5、Xbox Game Pass、Xbox Series X|S、Xbox One、Mac- 公式サイト： https://www.pocketpair.jp/palworld(https://www.pocketpair.jp/palworld)- 開発／販売元： 株式会社ポケットペア■『Never Grave (ネバーグレイブ): The Witch and The Curse』について

呪われた帽子と共に進むメトロイドヴァニア×ローグライト。多様な魔法を駆使し、憑依した敵を使い潰しながら最下層を目指せ！ 戦利品を持ち帰り、村に新たな施設を建てて生活を営み、次の戦いに備えて能力を強化しよう！ 最大4人マルチプレイに対応。

ゲーム概要

- タイトル： 『Never Grave: The Witch and The Curse』- ジャンル： 2Dアクション(メトロイドヴァニア×ローグライト)- 発売日： 未定- 対応プラットフォーム： PC（Steam）、Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Microsoft Store- 公式サイト： https://www.pocketpair.jp/nevergrave(https://www.pocketpair.jp/nevergrave)- 開発： Frontside 180 Studio- 販売元： Pocketpair Publishing■『Truckful / トラックフル』について

トラックのハンドルを握り、のどかな田舎町に暮らす人々へ様々な荷物を届ける旅へ！蛇行する道路、砂埃舞う低地、美しい町並みを走り抜け、自然豊かな旅路を存分に楽しもう！

しかし、その穏やかな風景に騙されるな--人知れず続く道の先には、恐ろしい秘密が眠っているのだ…。

ゲーム概要

- タイトル： Truckful / トラックフル- ジャンル： 配達アドベンチャー- 対応プラットフォーム： PC（Steam）- 公式サイト： https://www.mythicowl.com/(https://www.mythicowl.com/)- 開発： MythicOwl- 販売元： Pocketpair Publishing●株式会社ポケットペア 概要

ポケットペアは、いま世界中のゲーム会社から注目されている日本有数のインディーゲーム開発・運営会社です。徹底した顧客主義ながらも、開発者を大切にし、その上でグローバル市場に受け入れられるゲームを開発しています。時代に即した開発体制を採用しながら、世界中へユニークなゲームを届けています。

公式サイト： https://www.pocketpair.jp/(https://www.pocketpair.jp/)

● Pocketpair Publishing について

「Pocketpair Publishing」は、インディーゲーム開発者や小規模スタジオを対象に、資金提供、開発支援、パブリッシングを通じて、ゲーム制作を総合的にサポートします。

Pocketpair Publishing へのお問い合わせ・ご相談は、ポケットペア公式サイト内にあるPocketpair Publishing 専用問い合わせフォームよりご連絡ください。

▼ Pocketpair Publishing 専用問い合わせフォーム

https://www.pocketpair.jp/publishing(https://www.pocketpair.jp/publishing)