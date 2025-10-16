フェズ、「ad:tech tokyo 2025（アドテック東京2025）」に出展

株式会社フェズ

リテールメディア事業等を展開する株式会社フェズ（本社：東京都千代田区、 代表者：代表取締役 赤尾 雄司、以下「フェズ」）は、2025年10月22日(水)～24日(金) に東京ミッドタウン & ザ・リッツ・カールトン東京で開催される、国際マーケティング カンファレンス「ad:tech tokyo 2025（アドテック東京2025）」(https://www.adtech-tokyo.com/ja/)に出展いたします。（ブースNo. B-32）

また、10月24日(金)14時より、ExhibitionStage1にて「誰がなぜ買ってくれるのかー顧客起点の購買データから実現するマーケティング戦略のPDCA」をテーマに、株式会社 電通 第1マーケティング局 コネクションプランニング2部 マーケティング・コンサルタントの奥長 泰広氏と弊社プロダクト開発部 プロダクト推進グループ グループマネージャーの小池 悠太が登壇いたします。

イベント概要

名 称：ad:tech tokyo 2025

開催日：2025年10月22日 (水) - 24日 (金)

※22日(水)はWorkshopのみの開催、展示会場、各種セッションは23日(木)から

会 場：東京ミッドタウン＆ザ・リッツ・カールトン東京 および後日アーカイブ配信

来場者：約1万5,000人（2024年実績）

公式サイト：https://adtech-tokyo.com/ja/

登壇概要

日 時：2025年10月24日（金）14:00 - 14:40

場 所：Tokyo Midtown Hall（B1F）Hall A「ExhibitionStage 1」

テーマ：

誰がなぜ買ってくれるのかー顧客起点の購買データから実現するマーケティング戦略のPDCA

ポイント：

ブランドマーケターにとって「Who（誰に）」「What（何を）」の戦略設定は売上を左右する最も重要な意思決定です。

しかし、戦略通りに狙ったターゲットが買っているか・自社のマーケティングに反応しているかを検証することは難しく、マーケティングの戦略レベルでのPDCAが回しにくい状況にあります。

本セッションでは、購買データを活用してターゲット顧客を定量的に再現し、「誰がなぜ買ってくれるのか」を可視化する手法を紹介。これまでデータ化できなかったマーケティング戦略の仮説検証を実現し、さらにそのデータを活用した効果的な施策実行まで一気通貫で行うPDCAサイクルを解説します。

登壇者：

株式会社 電通

第1マーケティング局 コネクションプランニング2部 マーケティング・コンサルタント

奥長 泰広氏

株式会社フェズ

プロダクト開発部 プロダクト推進グループ グループマネージャー

小池 悠太

展示ブース概要

国内最大級のリテールデータプラットフォーム「Urumo（ウルモ）」をベースに、生成AIを活用した購買データ自動分析機能「Urumo BI」（特許取得）やリテールメディアソリューション「Urumo Ads」による新たなブランドマーケティングについて紹介させていただきます。

フェズのブース番号：B-32

詳細な展示会マップはこちら(https://www.adtech-tokyo.com/ja/exhibition/)をご確認ください。

ご来場の際は、是非、フェズの講演・ブースへお立ち寄りください。

株式会社フェズについて

・会社名：株式会社フェズ（FEZ Inc.）

・代表者：代表取締役 赤尾 雄司

・設立：2015年12月3日

・従業員数：141名（2025年10月1日現在）

・事業内容：リテールメディア事業（リテール業界のDX事業等）

・本社所在地：東京都千代田区神田紺屋町15番地 グランファースト神田紺屋町3F

・資本金：249百万円（2025年9月末現在）

・URL：https://fez-inc.jp/

フェズは、「情報と商品と売場を科学し、リテール産業の新たな常識をつくる。」をミッションに掲げ、リテールメディア事業等を展開しています。

国内最大級のリテールデータプラットフォーム「Urumo（ウルモ）」を開発・提供し、情報（広告）×商品（販促）×売場（店頭）のソリューションを通じて、リテールDXの推進に取り組んでいます。