IFS Loops、次世代エージェント型AIデジタルワーカーで産業オペレーションを革新

IFSジャパン株式会社50のエージェントスキルを搭載した10種類のデジタルワーカーを提供開始、年内には100以上のスキル拡張を予定

2025年10月14日、英国ロンドン発 - 産業用AIソフトウェアのリーディングプロバイダーであるIFSは本日、エージェントAIプラットフォーム「IFS Loops」の提供を正式に開始したことを発表します。本プラットフォームは現状で、既に50の専門スキルを備えた10種類の「デジタルワーカー」を搭載しています。製造、エネルギー、公共事業、通信、建設、航空宇宙・防衛、サービス産業といった基幹産業の複雑なオペレーションを自律化し、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速させます。2025年12月までにスキル数を100以上に拡張する予定で、デジタルワーカーは導入後も継続的に進化を続けます。

IFS Loopsのエージェントプラットフォームは、テンプレート化された「デジタルワーカー」を提供します。このデジタルワーカーは、現場への派遣、サプライヤーとの連携、顧客注文管理、在庫補充といった大量の定型業務を自律的に処理します。企業の複数システムを横断し、リアルタイムのインテリジェンス、監査対応可能なコンプライアンス、そして各業界固有のドメイン知識を基に業務を遂行します。

従来型の自動化、RPA、生成AIとは異なり、IFS Loopsのデジタルワーカーは、人間の従業員と協働しながら、複雑なワークフローを管理し、状況に応じた意思決定を行い、継続的に業務パフォーマンスを改善することで、手作業を削減し従業員の能力を最大化します。IFS Cloudに組み込むことも、既存のレガシーシステムと連携させることも可能で、導入後すぐに投資対効果（ROI）と業務改善効果をもたらします。

IFS LoopsのCEO、ソミヤ・カプール氏は次のようにコメントしています。「運用変化のスピードはかつてないほど速く、その複雑さは人間のチームやレガシーシステムの処理能力を上回っています。運用責任者やCIOは、新機能の恩恵を得るために数カ月にわたるIT部門の動きを待つことはできません。IFS Loopsは、企業が本日すぐにでも導入できるデジタルワークフォースを提供します。これにより、複雑な産業ワークフローを信頼性・セキュリティ・文脈に配慮して自動化し、熟練チームはより価値の高い業務に集中できます。多くの企業にとって、これはエージェント型AIへの最初の一歩であり、より広範なIFS Cloudエコシステムへの自然な入口となります。」

2026年以降を見据え、CIOが今すぐ計画を立てる必要性に対応するため、IFSはエージェント型AIの機能を拡張します。2025年12月には、50の追加エージェントスキルを提供し、デジタルワーカーは業務の複雑化や新たな産業課題に合わせて進化し続けます。さらに、2026年第1四半期に提供予定のIFS Loops Studioでは、お客様が必要に応じて自社専用のデジタルワーカーを作成し、ワークフローを迅速にカスタマイズできるようになります。

IFS Loopsのハイライト（現時点）：

- 複数の産業に展開済みの10種類のデジタルワーカーが稼働中。50以上のエージェントスキルを搭載し、派遣、フィールドサービス、在庫、サプライヤー管理などの業務フローに対応- ドメイン特化型インテリジェンス：産業用LLMが文脈、コンプライアンス、運用ルールを理解し、導入初日からAIを実務で活用可能- 2025年12月までに100以上のエージェント型AIスキルを提供予定- OEM機能も提供を開始し、パートナー企業はエージェント型AIを自社のソリューションや製品に統合可能

IDC エンタープライズソフトウェア部門 グループバイスプレジデントのミッキー・ノース・リッザ氏は次のように述べています。

「今日、エージェント型AIを導入する企業は、競合他社に先んじるポジションを築いています。デジタルワーカーを単なる生産性向上の手段ではなく、従業員体験の向上や業務の俊敏性強化まで実現する差別化要素として活用しているのです。」

IFSは、産業用AIおよびエンタープライズソフトウェアの分野で世界をリードするプロバイダーであり、製造、資産管理、サービス運用を通じて、地球を支え、守るハードコアなビジネスを支援しています。IFSのテクノロジーは、製品を製造し、複雑な資産を保守し、サービス重視の業務を管理する企業が、産業AI(TM)の変革力を活用し、生産性、効率性、持続可能性を向上させることを可能にします。

IFS Cloudは、AIを活用した完全にコンポーザブルなプラットフォームであり、お客様の特定の要件やビジネスの進化に柔軟に対応できるよう設計されています。ERP、EAM（企業資産管理）、SCM（サプライチェーン管理）、FSM（フィールドサービス管理）などのニーズを包括的にカバーします。IFSのテクノロジーは、AI、機械学習、リアルタイムデータ、アナリティクスを活用して、お客様が十分な情報に基づいて戦略的な意思決定を行い、「サービスの瞬間 (Moment of Service(TM))」 を実現できるように支援します。

IFSは1983年に、最初のお客様の敷地の外にテントを張った5人の大学の友人によって設立されました。彼らは、年中無休で対応し、お客様のニーズを第一に考えていました。それ以来、IFSは80カ国で7,000人以上の従業員を抱えるグローバルリーダーに成長しました。機敏性、顧客中心主義、信頼という基本的な価値に基づいて、IFSは価値を提供し、戦略的変革を支援することで世界的に認められています。当社は、この分野で最も推奨されるサプライヤーです。その理由については、ifs.com/jaをご覧ください。

※本プレスリリースは、2025年10月14日に英国で発表されたニュースリリースの抄訳版です。