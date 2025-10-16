教員の負担軽減と質の高い指導を持続可能な形で実現！宝仙学園中学校・高等学校がアーシャルデザインの「部活動指導員委託サービス」を導入

株式会社アーシャルデザイン

株式会社アーシャルデザイン（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小園翔太）は、宝仙学園中学校・高等学校（所在地：東京都中野区）より、陸上競技部における部活動指導員支援事業を受託したことをお知らせいたします。

■背景

近年、教員の働き方改革や部活動の地域移行の動きが加速する中で、私立学校でも教員の負担軽減や、専門的な指導体制の整備が求められています。公立校を中心に導入が進む中、私立学校においても「働き方改革」と「専門的な指導」の両立を目指し、部活動指導員の活用が注目されています。

■取り組み内容について

当社が運営する「SportsForce Master＆Coach」は、約2,000名の質の高い指導員ネットワークと、複数の自治体での地域展開支援実績を活かし、教員の負担軽減と生徒への専門的な指導機会の提供という、部活動地域展開や私立学校における教員負担の軽減・指導体制の強化といった重要課題の解決に取り組んでいます。

今回の取り組みでは、宝仙学園中学校・高等学校陸上競技部に対して、指導経験のある外部人材を配置し、部活動の質と持続性を高める支援を行います。指導員は、教員経験者や指導実績のある人材、有資格者を中心に構成されており、全員に対して研修を実施することで、質の高い指導と安全確保を両立する体制を整えています。

また、学校・保護者との連携や、説明会・研修の実施支援など、私立学校特有のニーズに応じたカスタマイズ支援も行っています。

■今後の展望

今後、全国の私立学校への部活動支援をさらに加速させていく方針です。学校や保護者、地域社会それぞれのニーズに寄り添い、「持続可能な部活動のかたち」を共創するパートナーとして、部活動の新しいスタンダードの構築に貢献してまいります。単なる制度変更ではなく、子どもたちの成長環境を守るための社会全体の課題と捉えています。当社は「スポーツライフハックカンパニー」として、部活動支援を通じて教員の働き方改革を後押しし、地域スポーツ文化の継承と発展、そして子どもたちの多様な学びと成長の場の確保に貢献してまいります。

また、各自治体や学校関係者からのご相談にも個別に対応しており、現場ごとの課題に合わせた最適な導入方法や運営体制の提案が可能です。持続可能な部活動のあり方をともに考え、地域とともに未来を創るパートナーとして、今後も全国各地での支援を強化していきます。



■「SportsForce Master＆Coach」の事業概要・実績

SportsForce Master＆Coach事業は、スポーツ教育の未来を支える全方位伴走型スポーツ教育プラットフォームです。アーシャルデザインの広範なスポーツ人材ネットワークを基盤に、全国45自治体、年間15,000回に及ぶ実績を保有し、教育現場の多様なニーズに応えるための多角的なソリューションを提供します。中心となる『部活動指導員』のマッチングサービスに加え、指導者研修プログラムの提供、カリキュラム開発支援、ICTを活用した指導サポートなど、プラットフォーム上で様々な機能やサービスを連携・展開。私たちは、学校や教育機関が抱えるスポーツ教育全般の課題に対し、継続的に伴走しながら最適な解決策を共創するパートナーとなることを目指します。

▼サービスサイト

https://www.a-cial.com/bukatsu/

▼部活指導員の求人情報はこちら

https://athletebox.a-cial.com/

【部活動運営に関するご相談・指導員紹介に関するお問い合わせ先】

株式会社アーシャルデザイン SportsForce Master＆Coach事業部

加藤（カトウ）宛

電話：03-4546-8348 070-1541-8237

mail：kato@a-cial.com

