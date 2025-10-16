【決裁者に届かない営業を変える】人材営業の“商談化率を高める3つの型”を無料公開

株式会社プロメディアラボ

株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、人材業界の営業現場が抱える「決裁者に届かない」「アポ率が低い」「トークが属人的」といった課題を解決するための資料『人材営業の再現性を高める “決裁者アプローチ術”』を無料公開しました。

本資料では、誰でも再現できるターゲティング・トーク・フォロー設計を通じて、決裁者到達率と商談化率を高める実践的メソッドを紹介しています。

公開の背景

人材営業の現場では、以下のような課題が顕在化しています。

- 担当者止まりで意思決定者に届かない- 情報収集目的のリードが多く商談が浅い- トークが“求人PR寄り”で経営層に刺さらない- 属人化により、成果が担当者のスキルに依存

こうした課題を解決するには、「決裁者アプローチ」を軸にした営業プロセスの再構築が必要です。

本資料では、実践的なノウハウと再現性の高い営業プロセス設計をまとめました。

資料の主な内容

こんな方におすすめ

ダウンロード方法

- 決裁者に届かない営業構造の課題整理- 成果の8割を決めるターゲティングの設計ポイント- 第一声30秒で信頼を掴むトーク・ヒアリングの型- 断られたリードを資産化する再接触・フォロー戦略- 再現性ある営業体制を作るチーム共有・実践法- アポ率・商談率を安定化させたい営業責任者- 決裁者に届くトークスクリプトを構築したいリーダー層- 属人化を防ぎ、再現性ある営業チームを作りたい企業

以下URLより、どなたでも無料でダウンロードいただけます。

無料相談について

プロメディアラボでは、人材営業の課題整理・改善提案を行う無料相談を実施中です。

課題を客観的に整理し、最適な戦略設計をご提案します。

お気軽にご利用ください。

担当者コメント

「決裁者アプローチは“感覚”ではなく“型”で成果を出せる領域です。

本資料が、人材営業における属人化からの脱却と商談創出の一助となれば幸いです。」

会社概要

会 社 名：株式会社プロメディアラボ

代 表 者：廣瀬義憲

所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：メディアマーケティング・インバウンドマーケティング・インサイドセールス

会社HP：https://promedia-lab.co.jp/