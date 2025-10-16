農業分野初「マッスルスーツSoft-Power(R)」と「COOL-VEST」を同時導入

株式会社イノフィス

アシストスーツを製造・販売する、東京理科大学発スタートアップの株式会社イノフィス（東京都八王子市、代表取締役社長：乙川 直隆）は、北海道上川郡美瑛町の個人農家・谷口学さんに、アシストスーツ「マッスルスーツ Soft-Power(R)」「マッスルスーツSoft-Power EASY-LIFT」および冷却ウェア「マッスルスーツ COOL-VEST」を納品しました。農業分野において、Soft-PowerとCOOL-VESTを同時導入いただいたのは今回が初めての事例となります。

■農業分野を悩ませる“腰痛”と“暑さ”の二重苦

マッスルスーツSoft-Power EASY-LIFTとCOOL VESTマッスルスーツSoft-Power

日本の農業は、就業者の高齢化や担い手不足が深刻化しています。農林水産省の統計によると、農業就業人口の平均年齢は令和6年には69歳を超え（※）、若い担い手が不足するなかで限られた人員が長時間の重労働を担っています。特にトマトやキュウリなど施設園芸における栽培現場では、前傾姿勢での収穫・誘引・仕立て作業が多く、慢性的な腰痛が大きな課題となっています。さらに夏季のビニールハウス内は高温多湿になりやすく、熱中症リスクが常に伴う環境です。従来はコルセットや簡易的な空調服などで対策を講じてきましたが、動きにくさや冷却性能不足といった制約から十分な効果が得られず、腰痛と暑さの「二重苦」が農業従事者の労働継続を阻む大きな要因となっています。こうした状況は離農や人材定着率の低下にもつながり、農業の持続可能性を脅かす深刻な課題です。

※参照：農林水産省「農業構造動態調査結果（令和6年度）」

■導入いただいた谷口さんからのコメント

今回導入いただいた谷口さん親子からは、次のような声が寄せられています。

＜谷口学さん＞

「収穫やトラックへの積み込み作業では、どうしても腰への負担が大きく、従来はコルセットを試してきました。しかし暑くて動きにくく、十分な効果を感じられませんでした。今回EASY-LIFTを導入したことで、前かがみの作業が格段に楽になり、腰の痛みが軽減されました。普段通りに動ける点や、装着したまま車の運転もできる点がとても助かっています。」

＜谷口貴彦さん＞

「身長が高いためハウスの作業では常に前傾姿勢が続き、腰痛が深刻な悩みでした。Soft-Powerは少し屈むだけでもアシストを感じられ、作業後の疲労感が大きく変わりました。さらに、上から空調服やカッパを着られるのも便利です。COOL-VESTはファンの位置が工夫されていて動きやすく、炎天下でも汗の量が大幅に減りました。腰痛と暑さ、両方の課題が一度に改善されたことを実感しています。」

■マッスルスーツ Soft-Power(R)（ソフトパワー）

電気不要。屋内外問わず、様々な作業シーンで活躍する、サポータータイプのマッスルスーツです。マッスルスーツシリーズで培った人工筋肉のアシスト技術をサポーターの背面部に組み込むことで、サポータータイプでは最強クラス※1の補助力を実現。腰の負担を35％※2軽減します。製造・物流倉庫での持ち上げ・持ち運び作業や、介護現場でのつらい姿勢維持、農作業の前傾姿勢など腰に負担のかかる作業で効果を発揮します。

製品名：マッスルスーツ Soft-Power(R)（ソフトパワー）

メーカー希望小売価格：59,400 円（税込）

サイズ：１サイズ（適用身長：150 cm～190 cm、ウエストサイズ：フリー）

ブランドサイト：https://musclesuit.co.jp/soft_power/

※1 当社比 ※2 当社実証実験により

マッスルスーツSoft-Power■マッスルスーツ Soft-Power EASY-LIFT（ソフトパワーイージーリフト）

農作業や建設業、運送業など日々腰の負担の大きな作業をしている方々に向け、しっかりしたアシスト力と、作業の邪魔をしない衣服のような身軽さはそのままに、個人でも導入しやすい手頃な価格を実現したエントリーモデルです。腰部の負担を 33％軽減し、本体重量も 310g で軽く動きやすいのが特徴です。また装着も簡単で、洗濯可能で取扱いが簡単なことも魅力の一つです。

製品名：マッスルスーツ Soft-Power EASY-LIFT（ソフトパワーイージーリフト）

メーカー希望小売価格：22,000 円（税込）

サイズ：１サイズ（適応身長 150~200cm）

ブランドサイト：https://musclesuit.co.jp/easy_lift/

マッスルスーツSoft-Power EASY-LIFT■マッスルスーツCOOL VEST(R)（クールベスト）

2025 年5月に新発売したマッスルスーツCOOL VEST(R)は、首元 に配置したペルチェデバイスによる直接的な冷却と、ファンによる 送風の二重構造により、従来の冷却グッズの課題を克服。より効果 的かつ快適な暑熱対策を実現しました。電源には、気温変化に強く 安全性の高いリン酸鉄モバイルバッテリー（20,000mAh）を採用。 リチウムイオン系と比べて約 3～4 倍の充放電サイクル（約 2,000～4,000 回）に対応し、繰り返し使用にも優れています。腰補助タ イプのマッスルスーツシリーズやハーネスなどの装備品との併用が可能で、装着したままの車両運転にも対応 しています。

製品名：マッスルスーツCOOL VEST(R)（クールベスト）

サイズ：S / M / L / XL / 5L

メーカー希望小売価格：29,700円（税込）

ブランドサイト：https://lp.musclesuit.co.jp/coolvest/

※弱モード使用の場合、最長で８時間の連続使用が可能です。

マッスルスーツCOOL VEST

※「マッスルスーツ」は株式会社イノフィスの登録商標です。

