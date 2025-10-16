マクビープラネット代表・千葉が「IPO経営人材育成プログラムTOHOKU（第4期）」に講師として登壇

株式会社Macbee Planet

「すべてのマーケティングを成果報酬に」を掲げる株式会社Macbee Planet（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：千葉 知裕、以下マクビープラネット）は、株式会社七十七銀行、国立大学法人東北大学、宮城県、仙台市ならびに株式会社東京証券取引所/株式会社日本取引所グループが開催する上場を目指す東北地域の企業の経営者層の人材育成を目的とした「IPO経営人材育成プログラムTOHOKU（第4期）」において、代表の千葉が講師として登壇したことをお知らせします。

東北地域では、2023年度に新規上場企業が3社輩出されるなど、上場を目指す企業の機運が徐々に高まっています。４期目となる本年度につきましても、地域全体でスタートアップ企業や地域の中核となる企業の成長を支援し、地域経済の活性化を目的に開催されています。

千葉は、「上場会社に求められること」というテーマで、自身が2018年10月にIPO責任者としてマクビープラネットにジョインしてから、2020年3月にマザーズ上場、2024年7月に東京証券取引所プライム市場への上場を達成するまでの体験談を語りました。

上場準備としては個に依存しない、サステナブルな成長のために上場を選択したことや準備段階から留意すべきことや危機対応などについて話しました。

また、経営管理体制は上場直前まで固まらず、上場後も苦しむことになった経験を話し、「経営管理体制の準備は、早めが肝心である」と自身の経験元に伝えました。

今後も、自身の出身地である東北地方の地域経済の活性化に貢献してまいります。

登壇者プロフィール

千葉 知裕

株式会社Macbee Planet

代表取締役社長

公認会計士

・ 1986年大崎市生まれ（古川高校卒業）

・大学在学中に、公認会計士試験に合格。

・2010年4月に大手監査法人に入所。監査法人時代には、会計監査、IPO支援、財務DDなどに従事。

・ 2018年10月にマクビープラネットにIPO責任者として入社。2019年3月、取締役経営管理本部長就任を経て、2020年3月には入社後１年半の短期間で東証マザーズに上場。

・以後、経営企画、広報、人事、管理などコーポレート部門全般に従事し、2021年12月代表取締役 社長に就任。

・ 2024年7月には東証プライム市場に市場変更を果たし、現在に至る。

■すべてのマーケティングを成果報酬に 『Macbee Planet』

当社は、認知・獲得・リテンションという各ファネルを成果報酬で提供するマーケティングカンパニーです。独自のトラッキング技術を有する当社は、「データ×テクノロジー×コンサルティング」の力でLTVを予測しROIを最適化する成果報酬型マーケティングにより、クライアントのリスクを最大限抑えた顧客獲得を実現いたします。

会社概要

会社名 ：株式会社Macbee Planet

代表者 ：代表取締役社長 千葉 知裕

所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-11-11

資本金 ：2,635百万円(2025年4月末現在)

設立日 ：2015年8月25日

事業内容： 成果報酬マーケティング事業

『Macbee Planet』公式サイト：https://macbee-planet.com(https://macbee-planet.com/)

『Macbee Planet』公式X：https://twitter.com/Macbee_Planet