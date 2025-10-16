いなばペットフード　猫ちゃん用「CIAOちゅ～るテリーヌ」を新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、猫ちゃん用「CIAOちゅ～るテリーヌ」を新発売いたしました。液状のちゅ～るをこぼれにくく食べやすいテリーヌタイプにしたもので、わんちゃん用の「ちゅ～るテリーヌ」よりも少し柔らかい仕上がりです。



まぐろ

まぐろ＆ささみ

まぐろ ほたて貝柱入り

まぐろ サーモン入り

■商品特徴
- 「まぐろ」「まぐろ＆ささみ」「まぐろ ほたて貝柱入り」「まぐろ サーモン入り」の4種類をラインナップ！
- 15g×4本入り。食べやすい自然な柔らかさ。
- 少量ずつ与えやすく、食べる時もこぼれにくい。
- 高い抗酸化力があるアスタキサンチンを配合。


