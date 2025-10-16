STORES モバイルオーダー、テーブルオーダー機能に「後払い」決済を新搭載

STORES 株式会社

STORES 株式会社（以下、STORES）は、STORES モバイルオーダー のテーブルオーダーに「後払い」決済を追加し、2025年10月14日（火）より提供を開始しました。これまでの前払いに加えて、後払いでの決済の選択が可能となり、飲食店を中心とした多様な業態に合わせた店舗運営に対応します。また、来店客は食後にまとめて支払いができるため、気軽に追加注文がしやすく、客単価や売上の向上も期待できます。

さらに、同日より STORES モバイルオーダー の「テーブルオーダー」の料金体系を見直し、店舗規模にかかわらず、継続利用しやすい月額制料金（※1)へと改定します。

◆ STORES モバイルオーダー 詳細はこちら： https://stores.fun/mobileorder(https://stores.fun/mobileorder)

■ テーブルオーダー 後払い の主な特徴

１. 追加注文のしやすさによる客単価・売上の向上

来店客は自身のスマートフォンから気軽に追加注文が可能となり、スタッフによる注文受付対応の負担を軽減しながら、客単価や売上の向上が期待できます。

２. オーダー情報が連携されたPOS レジで退店時の会計がスムーズ

レジ上でテーブルごとのオーダー内容の確認が可能に。会計時はレジ上で注文メニューを都度入力することなく、テーブルを選択するだけで会計を完了できます。

３. 売上・在庫を一元管理、店内の状況を瞬時に把握

STORES レジ 連携で、テイクアウトとテーブルオーダー の経路別や商品別の売上を正確かつ効率的に分析可能です。また、在庫情報も共通で管理されるため、販売機会の損失や都度の調整業務を最小限に抑えることができます。

■「テーブルオーダー」の料金体系の変更について

これまで STORES モバイルオーダー の「テーブルオーダー」では、1注文あたり3.6％+10円の従量課金制を採用していましたが、改定後は決済手数料の負担を減らし、月額制を基本とした料金へ。改定により、事業規模や客席数を問わず安心して継続的に利用できる料金体系へと変更しました。

◆ STORES モバイルオーダー の料金について

「テーブルオーダー」の料金体系を、以下の通り変更いたします。

＊「テイクアウトオーダー」の料金変更はありません。

■ テーブルオーダー 「後払い」機能 のご利用について

⚫︎ 提供開始日：2025年10月14日（火）

⚫︎料金：

・月額：9,900円（税込）

＊STORES レジ ベーシックプランとの併用、スタンダードプラン利用の場合は、月額合計11,000円（税込）でご提供

・決済手数料： 来店客の支払い方法による

⚫︎お問い合わせ先：https://forms.stores.fun/mobileorder_inquiry_input

■ 「キッチンディスプレイ端末 無償提供キャンペーン」実施中

・ キャンペーンの詳細・お申し込みはこちら：

https://forms.stores.fun/mobileorder_inquiry_input_tablet-campaign(https://forms.stores.fun/mobileorder_inquiry_input_tablet-campaign)

※お申し込み後、担当者より3営業日以内を目安にご連絡いたします

※キャンペーン適用条件・応募規約を必ずご確認ください

■ STORES モバイルオーダー 概要

STORES モバイルオーダー は、初期費用負担なくアプリ不要でWEBからテイクアウト注文や店内注文を受け付けられるサービスです。来店客の利便性向上による新規顧客やリピーターの獲得や、オペレーションの効率化による店舗運営の業務負担の軽減が見込めます。

https://stores.fun/mobileorder

■ STORES について

STORES 株式会社は、「Just for Fun」のミッションのもと、こだわりや情熱に駆動される経済を目指しています。小売、飲食、サービス業を中心とする中小事業者の店舗運営を支える幅広いプロダクトを提供しています。顧客データを基盤とした「STORES」のプロダクトを通じて、事業者の持続的な売上成長をサポートし、個性豊かで多様な商いがあふれる社会を実現します。詳しくは https://www.st.inc をご覧ください。



