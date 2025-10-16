クラウドエース、Google Cloud AI Agent Summit ’25 Fall に協賛

クラウドエース株式会社

クラウドエース（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉積礼敏）は、2025 年 10 月 30 日（木）、31 日（金）に Google Cloud AI Agent Summit ’25 Fall (主催：グーグル・クラウド・ジャパン合同会社) に協賛いたします。 スポンサー セッションとして、弊社の取締役 CTO の高野遼が登壇し「シングル/マルチエージェント システムにおける Human-in-the-Loop の課題と実装」についてお話します。



セッション概要

「シングル / マルチエージェントシステムにおける Human-in-the-Loop の課題と実装」

自律的にタスクを遂行する AI エージェント、特にマルチエージェント システムはビジネス革新の可能性を秘める一方、予測不能なリスクも伴います。本セッションでは、システムの品質と安全性を担保する「Human-in-the-Loop」に焦点を当て、その設計思想や、人間の効果的な介入方法、フィードバック活用といった実践的課題を深掘りします。

登壇者：高野 遼（クラウドエース株式会社 取締役 CTO）

都城工業高等専門学校卒業後、吉積情報株式会社に入社し、Google App Engine を活用した多数のシステム開発に携わる。その後、フリーの IT コンサルタントを経てクラウドエースに参画。Google Cloud コンサルタントとして現場をリードしつつ、取締役 CTO として急成長する組織の拡大を牽引。近年は、生成 AI SaaS サービス COGMA を立ち上げ、さらに生成 AI の実運用に特化した GAO株式会社 の事業構想・立ち上げを主導。テクノロジーの最前線で、新たな価値創造に挑み続けている。

Google Cloud AI Agent Summit ’25 Fall 開催概要

・日程：

Day1：2025 年 10 月 30 日（木） 11:00 - 19:00（予定）

Day2：2025 年 10 月 31 日（金） 13:00 - 19:00（予定）

・ウェブサイト：https://goo.gle/gcaiagentq4_sp02

・開催方法：ハイブリッド（会場：ベルサール渋谷ガーデン / オンライン配信）

・参加費用：無料（事前登録制）

・会場定員：1,000 名

生成 AI の活用はより高度な「AI エージェント」へと進化し、ビジネスに大きな変革をもたらすことが予測されます。Google Cloud は「AI エージェント」をメインテーマとしたイベント「AI Agent Summit ’25 Fall」を開催します。

今回は初の 2 日間開催となり、初日はビジネスリーダーの皆様を対象に、AI エージェントを活用した業務効率向上およびビジネス変革の具体的な事例や、Google Cloud の最新製品情報をご紹介いたします。2 日目は開発者の皆様に向けて、独自の AI エージェント構築のヒント、技術的なユースケース、さらには近年注目度が高まっている「動画生成 AI 」や「画像生成 AI 」について深く掘り下げてまいります。AI エージェントの現在と未来を考察する本サミットに、ぜひご参加ください。

クラウドエース株式会社について

本社 : 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル 26 階

代表取締役社長 : 吉積 礼敏

ウェブサイト：https://cloud-ace.jp

事業内容：クラウドエースは Google Cloud の日本トップクラスの実績をもち、海外にも複数の拠点をもつシステム インテグレーターです。クラウドの導入設計や運用・保守、システム開発、生成 AI 活用までをワンストップで提供いたします。 Google Cloud 認定トレーナーが多数所属しており、高い技術力とサービス品質で、Google Cloud プレミア パートナーとマネージド サービス プロバイダ、Google Maps Platform のパートナーにも認定されています。製造、小売、情報通信、ゲームなどあらゆる業界において 1,000 社を超える顧客をサポートしてきた知見を活かし、ビジネスの成功に直結するクラウド活用を提案いたします。

* Google Cloud 、Google Workspace、Google Maps、Google App Engine は、 Google LLC の商標です。