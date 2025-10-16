「2025 CICLOPE Awards」にてPlayStation(R) × YOASOBI 「PLAYERS」がANIMATION部門でシルバーとブロンズを受賞！
株式会社ギークピクチュアズ(本社：東京都港区、代表取締役：小佐野 保)は、「2025 CICLOPE Awards」において、PlayStation(R) × YOASOBI「PLAYERS」30周年特別CMが、ANIMATION部門でシルバーとブロンズを受賞したことをお知らせいたします。同作品は、「CICLOPE Asia 2025」でBRAND CONTENT-ANIMATION部門の最高賞を受賞しております。
CICLOPE Awardsは、広告およびミュージックビデオ作品のクラフトを評価する国際賞で、2010年に開始されてから、今回で15回目を迎えます。ドイツ・ベルリンで10月7日から10月9日までの3日間にかけて広告祭が開催され、受賞作品が発表されました。
2025 CICLOPE Awards受賞一覧：
https://awards.ciclopefestival.com/winners/2025
■受賞・入賞作品概要
ANIMATION － CGI 〈SILVER〉
ANIMATION － CHARACTER DESIGN 〈BRONZE〉
広告主：株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
作品名：PlayStation(R) × YOASOBI 「PLAYERS」30周年特別CM
GEEK PICTURES STAFF：
Pr：稲垣 護、富木 俊介
PM：山崎 一成
作品ページ：https://awards.ciclopefestival.com/winners/2025#195112
[ 会社概要 ]
会社名：株式会社ギークピクチュアズ
所在地：東京都港区北青山1-2-3 青山ビル（５F受付）
代表取締役：小佐野 保
設立：2007年2月5日
資本金：6,000万円
事業内容：
テレビCM、映画、ミュージックビデオ、舞台/LIVEなどの映像をはじめ、アニメ、キャラクターIPコンテンツ、アート、webtoonの企画開発など幅広い分野で事業を展開。近年では、国内だけでなくアジア・インドをはじめとした海外映画の配給やアート作品の輸出入も行っています。
ホームページ：https://geekpictures.co.jp/
【本リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社ギークピクチュアズ 広報担当 pr@geekpictures.co.jp