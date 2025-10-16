カオナビが、「ITreview Grid Award 2025 Fall」においてタレントマネジメント部門含む7部門で最高位「Leader」を受賞

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）が提供するタレントマネジメントシステム「カオナビ」が、アイティクラウド株式会社が主催する「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、28期連続となるタレントマネジメント部門をはじめ、人事評価システム部門や1on1ツール部門など計7部門（カテゴリ）で、最高位となる「Leader」を受賞したことをお知らせします。

■システム面だけでなくサポート対応や開発姿勢を含むサービス全体が評価

この度「カオナビ」が受賞した「ITreview Grid Award 2025 Fall」の「Leader」は、IT製品レビュープラットフォーム「ITreview」に寄せられたユーザーの口コミを元に、満足度・認知度の双方が優れた製品に付与されるものです。口コミでは、システムの使いやすさや機能に対する満足度のみならず、サポート品質の安心感や誠実な開発姿勢など、ユーザーの方々に寄り添う日々の対応についても評価されています。

＜タレントマネジメントシステム「カオナビ」の受賞カテゴリ＞

■「ITreview Grid Award」とは

- タレントマネジメントシステム ※28期連続https://www.itreview.jp/categories/talent-management- 人事評価システム ※9期連続https://www.itreview.jp/categories/personal-evaluation- 1on1ツール ※2期連続https://www.itreview.jp/categories/1on1tool- 従業員満足度調査（ES調査）ツール ※2期連続https://www.itreview.jp/categories/es-survey-tool- エンゲージメントサーベイツールhttps://www.itreview.jp/categories/organizational-survey- スキル管理システムhttps://www.itreview.jp/categories/skill-management

「ITreview」に寄せられたユーザーのレビューを元に、顧客満足度や市場での製品認知度をマッピングした「ITreview Grid」において、優れた製品を表彰するアワードです。同一カテゴリーで、満足度・認知度の双方が優れた製品を「Leader」、満足度の優れた製品を「High Performer」として表彰し、製品選定の重要な指標として多くの企業に活用されています。今回の「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、ユーザーから約14.6万件のレビューが集まりました。

アワードの詳細は、以下の専用ページをご参照ください。

https://www.itreview.jp/award/2025_Fall.html(https://www.itreview.jp/award/2025_Fall.html)

■ タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は社員の個性・才能を発掘し、戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステムです。社員の顔や名前、経験、評価、スキルなどの人材情報を一元管理して可視化することで、最適な人材配置やリスキリング推進といった戦略的なタレントマネジメント業務を可能にします。そして、社員一人ひとりの価値を最大限に引き出し、人的資本経営の実現を支援します。

＜カオナビ ：https://www.kaonavi.jp/(https://www.kaonavi.jp/)＞

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスの下、テクノロジーによって一人ひとりの個性やスキルを理解することで、キャリアの自律や多様な働き方ができる社会を目指しています。

利用企業数4,000社以上※のタレントマネジメントシステム「カオナビ」をはじめ、労務管理システム「ロウムメイト」や予実管理システム「ヨジツティクス」などを提供し、企業や団体の経営戦略・人材戦略の実現に貢献しています。

※2024年12月末時点

＜会社HP ： https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/)＞

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ：2008年5月27日

代表者 ：代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、労務管理システム「ロウムメイト」、勤怠管理システム「ロウムメイト勤怠」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート