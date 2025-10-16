【まだ間に合う！】テレビ局とタッグを組んで新規事業創出に挑む。事業者向けプレミアムビジネス講座「Edge」の第3期メンバー最終募集を開始！

東海テレビ放送株式会社

新規事業を「学び」「生み出し」「育て」「広げる」

そのすべてを担うプラットフォーム、東海テレビ発のプレミアムビジネス講座「Edge」。

このたび、第3期メンバーの最終募集を開始しました。

受付枠はあと数社となっております。次回は2月以降となるため、この機会にぜひお申し込みください。

法人向けに新規事業創出の場を提供する「Edge」では、150本を超える動画コンテンツを中心に、実践的なカリキュラムを展開しています。

◆Edge参加企業（50音順）

◆挑戦を、続けられる社会へ。Edgeが“失敗の壁”を越える力になる。

コンセプトは新規事業を「学び」「生み出し」「育て」「広げる」



「十中八九、失敗する」と言われる新規事業創出の壁。

その壁を突破するために誕生したのが、東海テレビ発の新規事業創出プラットフォーム「Edge」です。

テレビ局ならではの視点で、細部にまで行き届いたサポートを実現しています。

１. 150本を超える、わかりやすく体系的に学べる動画コンテンツ

２. 受講生同士や講師との強固なコミュニティ形成

３. テレビ局のアセット（映像・編集・ストーリーテリング）を活かした事業戦略提案

※オフライン交流会の様子

オンラインだけでなく、オフラインでの交流会も開催いたします。

事業者同士が強いつながりを育み、互いに刺激し合う場となっています。

講師陣との距離も近く、直接意見を交わしたり学びを深めたりできるのも大きな魅力です。

■11月1日（土）開講予定の「第3期メンバー」最終募集がスタート！

受付枠はあと数社！今からでも、まだ間に合います。

次回は2月以降となるため、この機会にぜひお申し込みください。

気になった方は、まずは資料請求を → https://school-edge.net/#contact

◆講師陣の紹介

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

新規事業家。37年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。

「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。

ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。



粟生万琴氏（株式会社LEO代表取締役CEO）

連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。

デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。

グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。

◆現在、「第3期受講企業」の募集をしています。[表: https://prtimes.jp/data/corp/12860/table/400_1_e6b571e3b247b792c6d4ecb3e449e0c3.jpg?v=202510170456 ]

◆ Edgeを共に作り上げる仲間株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。◆Edgeで次世代のビジネスリーダーへ

Edgeは、挑戦を恐れず、

新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。

「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。

[問い合わせ・資料請求]

東海テレビ「Edge」運営事務局

メールアドレス ：edge@tw.tokai-tv.co.jp

公式ウェブサイト：https://www.school-edge.net/

公式X ：https://x.com/Edge_tokaitv

公式Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573423424803

資料請求はこちら → https://school-edge.net/#contact















