【芸術の秋を楽しもう！】マーティ株式会社の定番人気商品「ホームバレエスタジオシリーズ」より「ホームバレエオータムセール」が開催中！

マーティ株式会社（本社：東京都港区三田２丁目１４-４ 三田慶応ビジデンス１F）は、本格的なレッスンをご自宅でも！をコンセプトに、芸術の秋を楽しむための「ホームバレエオータムセール」を開催しています。この期間限定セールを通じて、1人でも多くのお客様にバレエを楽しむことの体験を広げ、有意義な時間・環境を提供することを目指しています。

自宅でバレエを楽しもう！

自宅でもバレエレッスンを楽しむ環境を整えるとたくさんのメリットがあります。落ち着いた環境でレッスンを受けることで、集中力を高められたり、レッスンの予習や復習、苦手な動きの練習も、自宅にバレエバーがあれば周りの目を気にすることなく、レッスンを進めることができます。その他にも、上達が早くなる、自分のペースで練習できる、筋力・柔軟性の維持ができる等、たくさんのメリットがあります。

会期・セール詳細

ぜひこの機会にホームバレエシリーズ商品をお買い求めください！

