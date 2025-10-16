「SHARE SUMMIT 2025」の公式チケットを、エンチケにて販売開始

akippa株式会社

akippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、2025年11月25日（火）に東京ミッドタウン八重洲・POTLUCK八重洲で開催される「SHARE SUMMIT 2025」にて、チケットサービス「エンチケ」（※1）での公式チケット取り扱いが決定したことをお知らせします。チケットは9月25日(木)より販売を開始しました。



akippaは今後も目的地までの移動にとどまらず、その先にある「出会い」「学び」「体験」のサポートにも取り組んでまいります。

なお、エンチケでのチケット購入は以下より受け付けています▼

https://www.en-ticket.com/events/52da9e38-3304-406c-b77f-e653809c6d30

「SHARE SUMMIT」は、シェアリングエコノミー協会が2016年から開催している国内唯一のシェアに関するビジネスサミットです。これまでに政府、自治体、企業、個人など、マルチセクターから数千名が参加する日本最大級のイベントへと成長してきました。

10回目の開催となる「SHARE SUMMIT 2025」のテーマは「令和のインフラを再定義する ― シェアが社会を支える"あたりまえ"になる未来 ―」となっており、インフラを再定義する上で重要となる４つの分野「二地域居住」「サステナビリティ」「モビリティ」「地域創生」にフォーカスしたフォーラムの開催はもちろん、トークセッションや体験型展示、ネットワーキングを通じて、参加者が学び・つながりを生み出す一日となることを目指しています。（※2）

本イベントでのチケット販売には、エンチケのデジタルチケットを導入します。

SHARE SUMMITでのエンチケの活用は今回が初めてであり、社会課題の解決や新しい価値創造を目指す本イベントにて、窓口を拡大することで参加の選択肢を広げ、異なる立場や視点を持つ多様な人々が出会い、学び合える環境づくりにつなげます。

akippaは「リアルの“あいたい”を世界中でつなぐ」というビジョンのもと、移動にとどまらず、文化的・社会的な出会いや体験をつなぐサービスとして「エンチケ」の運営を開始しました。今回の「SHARE SUMMIT 2025」でもその一翼を担い、来場者に新たな価値ある体験をサポートします。

■公式チケットについて

販売受付期間：

2025年9月25日 (木) 14:00 ～2025年11月25日（火）19:00





販売ページ：

エンチケ公式サイト

https://www.en-ticket.com/events/52da9e38-3304-406c-b77f-e653809c6d30

■SHARE SUMMIT 2025 概要

日程：

2025年11月25日（火）

会場：

POTLUCK八重洲（TOKYO MIDTOWN）

東京都中央区八重洲2丁目2-1 東京ミッドタウン八重洲 5F

公式HP：

https://sharing-economy.jp/ja/sharesummit/ss2025

主催：

一般社団法人シェアリングエコノミー協会

※1 エンチケの詳細はこちら▼

音楽SNS機能で、気になるアーティストが見つかるチケット購入サイト「エンチケ」をリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000512.000016205.html

※2 一般社団法人シェアリングエコノミー協会のプレスリリースはこちら▼

日本最大シェアリングエコノミーの祭典「SHARE SUMMIT 2025」、11月25日(火) に開催決定！

今年のテーマは「令和のインフラを再定義する ― シェアが社会を支える"あたりまえ"になる未来 ―」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000022734.html

■エンチケとは

https://www.en-ticket.com/

音楽ライブSNSにて好きなアーティストが発見できる、音楽ライブチケットサービスです。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区（東京オフィス：東京都千代田区）

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：駐車場予約アプリ「アキッパ」および音楽ライブチケットサービス「エンチケ」の運営

HP：https://akippa.co.jp/

