akippaCEOが、シェアリングエコノミーの祭典「SHARE SUMMIT 2025」のクロージングセッションに登壇決定
スマート駐車場アプリ「アキッパ（akippa）」を運営するakippa株式会社（代表取締役社長 CEO：金谷元気）は、2025年11月25日（火）に東京ミッドタウン八重洲・POTLUCK八重洲で開催される「SHARE SUMMIT 2025」のクロージングセッションにて、代表の金谷が登壇することをお知らせします。
「令和の日本を動かすイノベーションの底力」をテーマに、各スピーカーとシェアがもたらすイノベーションと新たな価値、そしてビジネスの可能性を探るとともに、シェアを軸とした経済と社会の好循環の実現、持続可能な社会の構築について議論を深めます。
「SHARE SUMMIT」は、シェアリングエコノミー協会が2016年から開催している国内唯一のシェアに関するビジネスサミットです。これまでに政府、自治体、企業、個人など、マルチセクターから数千名が参加する日本最大級のイベントへと成長してきました。
10回目の開催となる「SHARE SUMMIT 2025」のテーマは「令和のインフラを再定義する ― シェアが社会を支える"あたりまえ"になる未来 ―」となっており、インフラを再定義する上で重要となる４つの分野「二地域居住」「サステナビリティ」「モビリティ」「地域創生」にフォーカスしたフォーラムの開催はもちろん、トークセッションや体験型展示、ネットワーキングを通じて、参加者が学び・つながりを生み出す一日となることを目指しています。（※）
そのクロージングセッションに、akippa代表取締役社長 CEOでありシェアリングエコノミー協会理事でもある金谷元気が登壇いたします。
■登壇概要
登壇時間：
18:00 ～18:50
会場：
4F大ホール
登壇テーマ：
令和の日本を動かすイノベーションの底力
スピーカー：
上田 祐司 氏（株式会社ガイアックス 代表執行役社長／シェアリングエコノミー協会 代表理事）
金谷 元気 （akippa株式会社 代表取締役社長／シェアリングエコノミー協会 理事）
小川 嶺 氏（株式会社タイミー 代表取締役社長）
鈴木 歩 氏（株式会社ココナラ 代表取締役社長／シェアリングエコノミー協会 理事）
平 将明 氏（デジタル大臣）
■SHARE SUMMIT 2025 概要
日程：
2025年11月25日（火）
会場：
POTLUCK八重洲（TOKYO MIDTOWN）
東京都中央区八重洲2丁目2-1 東京ミッドタウン八重洲 5F
公式HP：
https://sharing-economy.jp/ja/sharesummit/ss2025
主催：
一般社団法人シェアリングエコノミー協会
※一般社団法人シェアリングエコノミー協会のプレスリリースはこちら▼
日本最大シェアリングエコノミーの祭典「SHARE SUMMIT 2025」、11月25日(火) に開催決定！
今年のテーマは「令和のインフラを再定義する ― シェアが社会を支える"あたりまえ"になる未来 ―」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000022734.html
■金谷元気 プロフィール
1984年、大阪府生まれ。高校卒業後より4年間、Jリーガーをめざし関西リーグなどでプレー。引退後に上場企業にて2年間営業を経験する。2009年2月に24歳で1人暮らしをしていたワンルームの部屋で会社を設立。2014年からは、契約されていない月極駐車場や、マンションの駐車場などを15分単位で貸し借りできる駐車場シェアサービス『アキッパ』を運営。これまでにSOMPOホールディングス、DeNA、グロービス・キャピタル・パートナーズ、住友商事など大手企業から総額35億円以上の資金調達を実施している。2025年10月現在の累計会員数は490万人。
■akippa株式会社
本社：大阪府大阪市浪速区（東京オフィス：東京都千代田区）
代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気
設立：2009年2月2日
資本金：20億円（資本準備金含む）
事業内容：駐車場予約アプリ「アキッパ」および音楽ライブチケットサービス「エンチケ」の運営
HP：https://akippa.co.jp/
